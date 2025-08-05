Ліквідовано 29 ворожих БпЛА з 46, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 5 серпня російські військові атакували Україну 46 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Безпілотники запускали з чотирьох напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Балістичну ракету - з Брянської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

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