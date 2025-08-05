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Новини Атака безпілотників
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Росіяни аткують Україну "шахедами", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 5 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
  • Миколаївська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано 29 ворожих БпЛА з 46, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Повітряні сили (2921) Шахед (1371) війна в Україні (5560)


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