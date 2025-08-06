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Новости Конфликт Израиля и Ливана
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Хезболла угрожает ракетными ударами по Израилю, если ЦАХАЛ продолжит боевые операции в Ливане

вибух

Хезболла предупреждает о возобновлении ракетных обстрелов Израиля, если тот усилит операции в Ливане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Хезболлы Наим Кассем, пишет France24.

"В интересах Израиля - не расширять агрессию, поскольку в противном случае силы сопротивления, войско и весь народ будут обороняться. Эта оборона приведет к падению ракет на Израиль", - утверждает Кассем.

Он также отверг требования по разоружению Хезболлы. "Никто не может лишить Ливан силы для защиты своего суверенитета", - подчеркнул глава поддерживаемой Ираном группировки.

Читайте: Израиль заявил о ликвидации командира Хезболлы

Автор: 

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Ну-от... Результат "пригрівання змії за пазухою...". Бойовики "Хезболли" захопили владу в Лівані, і вже асоціюють себе з цією державою та її народом... Те саме було-б і в Йорданії - якби ХАМАСу вдалося здійснить військовий переворот , і захопить владу...
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06.08.2025 08:22 Ответить
Ізраїль веде агресивні війни на чужій території,вбиває мирне населення,а потім,отримавши відповідь,верещить,що він жертва.Один в один Ізраїль веде себе як і рашка.❤️🇺🇦❤️
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06.08.2025 08:32 Ответить
Ти брешеш. Ізраіль НІКОЛИ не нападав першим! Всі війни, яки вів Ізраіль - були У ВІДПОВІДЬ.
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06.08.2025 09:01 Ответить
А хто казав,що Ізраїль напав перший?Я сказав,як Ізраїль нападає у відповідь,а в першу чергу він нападає на мирне населення і в Газі і в Лівані.Звинувачення Натан'яху і Галанту у злочинах проти людянності і воєнних злочинах не на пустому місці з'явилися.Так,що брешеш ти і Ізраїль вже не білий і пухнастий,а агресор нарівні з рашкою,з якою він і товаришує.❤️🇺🇦❤️
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06.08.2025 09:14 Ответить
"А хто казав,що Ізраїль напав перший?"

у вас с логикой полный швах. если первым не нападает, то как это все коррелируется в вашей голове "Ізраїль веде агресивні війни"? сходите к врачу, и прихватите с собой тех, кто выдвинул обвинения против нетаньяху и галанта, а против хамас после резни ничего не выдвинул
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06.08.2025 10:15 Ответить
 
 