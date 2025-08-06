Хезболла угрожает ракетными ударами по Израилю, если ЦАХАЛ продолжит боевые операции в Ливане

Хезболла предупреждает о возобновлении ракетных обстрелов Израиля, если тот усилит операции в Ливане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Хезболлы Наим Кассем, пишет France24.

"В интересах Израиля - не расширять агрессию, поскольку в противном случае силы сопротивления, войско и весь народ будут обороняться. Эта оборона приведет к падению ракет на Израиль", - утверждает Кассем.

Он также отверг требования по разоружению Хезболлы. "Никто не может лишить Ливан силы для защиты своего суверенитета", - подчеркнул глава поддерживаемой Ираном группировки.

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