Хезболла угрожает ракетными ударами по Израилю, если ЦАХАЛ продолжит боевые операции в Ливане
Хезболла предупреждает о возобновлении ракетных обстрелов Израиля, если тот усилит операции в Ливане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Хезболлы Наим Кассем, пишет France24.
"В интересах Израиля - не расширять агрессию, поскольку в противном случае силы сопротивления, войско и весь народ будут обороняться. Эта оборона приведет к падению ракет на Израиль", - утверждает Кассем.
Он также отверг требования по разоружению Хезболлы. "Никто не может лишить Ливан силы для защиты своего суверенитета", - подчеркнул глава поддерживаемой Ираном группировки.
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у вас с логикой полный швах. если первым не нападает, то как это все коррелируется в вашей голове "Ізраїль веде агресивні війни"? сходите к врачу, и прихватите с собой тех, кто выдвинул обвинения против нетаньяху и галанта, а против хамас после резни ничего не выдвинул