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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Хезболла погрожує ракетними ударами по Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ продовжить бойові операції в Лівані

вибух

Хезболла попереджає про відновлення ракетних обстрілів Ізраїлю, якщо той посилить операції в Лівані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Хезболли Наїм Кассем, пише France24.

"В інтересах Ізраїлю - не розширювати агресію, оскільки в протилежному випадку сили опору, військо й весь народ оборонятимуться. Ця оборона призведе до падіння ракет на Ізраїль", - стверджує Кассем.

Він також відкинув вимоги щодо роззброєння Хезболли. "Ніхто не може позбавити Ліван сили для захисту свого суверенітету", - наголосив глава підтримуваного Іраном угруповання.

Читайте: Ізраїль заявив про ліквідацію командира "Хезболли"

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Ізраїль (1817) Ліван (123) Хезболла (35)


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