Вероятно, следующим президентом США станет Вэнс, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что следующим президентом страны должен стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - Ред.) выполняет замечательную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".

Ранее Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но, "наверное, не будет".