Вероятно, следующим президентом США станет Вэнс, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что следующим президентом страны должен стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - Ред.) выполняет замечательную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.
Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".
Ранее Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но, "наверное, не будет".
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+18 Urs
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програмістів звільняють, бюрократів звільняють - хто купуватиме нерухомість чи акції ? ШІ нічого не виробляє (приблизно як і половина програмістів з бюрократами), він трудоустроює сам себе і змушує всіх навколо себе навчати
значить, друкуватимуть долари і валитимуть курс долара, це вже відбувається шаленими темпами
в такій ситуації завжди з'являється той, хто наобіцяє народу справедливо розподіляти стрімко знецінюючі гроші
і тут на сцену вийде містер н'юсом, і все покоління gen-Z, яке буде найактивнішим в ті роки, за нього проголосує
якось так