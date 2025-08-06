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Новости Трамп о третьем президентстве
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Вероятно, следующим президентом США станет Вэнс, - Трамп

трамп и венс

Президент США Дональд Трамп считает, что следующим президентом страны должен стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - Ред.) выполняет замечательную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".

Ранее Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но, "наверное, не будет".

Автор: 

США (27642) Трамп Дональд (6120) Джей Ди Вэнс (115)


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Топ комментарии
+18
після такого президентства шансів на виборах у республіканців будуть мінімальними.
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06.08.2025 07:02 Ответить
+17
Не доведи боже, така ж сама гидота як і трамп. Достатньо згадати як він поводив себе в Європі і висловлювання на конференції про те, що китай і росія ні в чому не винуваті. Він дружбан сина трампа, того самого, що постійно пише пости проти України.
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06.08.2025 06:54 Ответить
+12
Після імпічменту? Можливо....
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06.08.2025 06:46 Ответить
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якщо його поголити
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06.08.2025 06:44 Ответить
можливо, після того як відсидить в тюрмі за все що наробив зараз!
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06.08.2025 08:42 Ответить
Після імпічменту? Можливо....
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06.08.2025 06:46 Ответить
Не доведи боже, така ж сама гидота як і трамп. Достатньо згадати як він поводив себе в Європі і висловлювання на конференції про те, що китай і росія ні в чому не винуваті. Він дружбан сина трампа, того самого, що постійно пише пости проти України.
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06.08.2025 06:54 Ответить
Можливо, ймовірно, вірогідно.
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06.08.2025 07:01 Ответить
після такого президентства шансів на виборах у республіканців будуть мінімальними.
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06.08.2025 07:02 Ответить
Безвідносно до долі України - але до виборів президента США ще 3 роки. За 3 роки багато чого може трапитись. Буремні часи. Це вам не спокійнісінькі 80-90-ті, коли головна проблема з-за якої бороли одного з тодішніх ************ США - трішки брехні і оральний секс з секретаркою...
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06.08.2025 09:06 Ответить
ну так, трапитись може багато чого, але економіка штука дуже інерційна, а судячі з дій нової адміністрації, навряд чи рівень життя середньостатистичного американського виборця настільки покращиться, що на наступних виборах вони переважно проголосують за подібних "оновлених" республіканців.
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06.08.2025 09:36 Ответить
Як ми вже наочно з'ясували, американський виборець нічим особливо не відрізняється від будь-якого іншого виборці. І спокійно голосує двічі за руду мавпу, якій і надає гранату в руки. Популізм - то така штука, проти якої ще не винайдено захисту.
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06.08.2025 09:48 Ответить
після більш-менш благополучного стану економіки, звісно можно і за популіста проголосувати. Але точно, що на наступних виборах американці будуть дивитись у свій гаманець і на свій рахунок 401.
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06.08.2025 09:54 Ответить
Будемо сподіватися на вибори в Конгрес через півтора року. Взагалі то раніше республіканська партія була нормальною антиросійською. В таке днище її перетворив трамп за допомогою покидька маска. Маск та його папік виявилися відбитими проросіськими ватниками.
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06.08.2025 10:04 Ответить
не маю уяви, що для України кардинально можуть змінити наступні вибори у Конгрес. Новий Макейн від того у Конгресі не з'явиться.
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06.08.2025 10:09 Ответить
Никогда,это будет позорный провал,как у демократов с Харрис.
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06.08.2025 07:12 Ответить
Не такий вже і провал. Харіс програла трампу кілька відсотків, занадто пізно вона почала передвиборчу компанію.
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06.08.2025 10:06 Ответить
Вася
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06.08.2025 07:14 Ответить
поганяло в фСБ
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06.08.2025 07:15 Ответить
Ймовірно це повний абсурд.
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06.08.2025 07:18 Ответить
перевелися в США кандидати в президенти в обох партіях... На підході Чіполіно- Маск з бензопилою
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06.08.2025 07:21 Ответить
Подвійний удар по США?
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06.08.2025 07:46 Ответить
проти н'юсома у венса нема шансів. зараз всю економіку підсадили на голку ШІ і цей bubble закінчиться так само як і попередні - а запишуть цю рецесію вже на трампа

програмістів звільняють, бюрократів звільняють - хто купуватиме нерухомість чи акції ? ШІ нічого не виробляє (приблизно як і половина програмістів з бюрократами), він трудоустроює сам себе і змушує всіх навколо себе навчати

значить, друкуватимуть долари і валитимуть курс долара, це вже відбувається шаленими темпами

в такій ситуації завжди з'являється той, хто наобіцяє народу справедливо розподіляти стрімко знецінюючі гроші

і тут на сцену вийде містер н'юсом, і все покоління gen-Z, яке буде найактивнішим в ті роки, за нього проголосує

якось так
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06.08.2025 07:48 Ответить
Наступним президентом буде ШІ. Він до Епштейна не літав...
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06.08.2025 07:53 Ответить
Який йолоп....феєричний....один та другий
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06.08.2025 08:13 Ответить
Преемник?
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06.08.2025 08:26 Ответить
Ti smatri , demokratia v Amerika zakonchilas ? Tromb budet naznachati priiemnika ? 🤦‍♂️
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06.08.2025 08:46 Ответить
що тут обговорювати? вибори президента країни яка знаходиться на іншому континенті, і які відбудуться через декілька років?
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06.08.2025 08:48 Ответить
Венс це той ,який у червоній фодболці з серпом та молотм , з руzкими друз'ями зажигав на вечірці ? Теж як і трамп завербований ? Теж людина фсб ? ...
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06.08.2025 09:08 Ответить
А я стану папою римським. Інфа сотка
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06.08.2025 09:13 Ответить
Американська монархія. Щось нове. Так рижимой може видати наказ про правонаступника "прістола". В чому проблема?
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06.08.2025 09:33 Ответить
Щось зарано заговорив про наступного. Ще і року не пройшло від обрання.
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06.08.2025 09:59 Ответить
кстати да, трамп либо импичмент чувствует, либо сам думает свалить, и венс автоматом станет исполняющим обязанности и с удивленной мордой лица будет отвечать за угоды трампа
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06.08.2025 10:08 Ответить
 
 