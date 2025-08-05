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Новости Трамп о третьем президентстве Заявления Трампа
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Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но "наверное, не будет"

Трамп не будет баллотироваться, вероятно, на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, что запрещено американской Конституцией, но вероятно, не будет этого делать.

Об этом он сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп баллотироваться в третий раз в 2028 году, тот ответил: "Нет. Наверное, нет".

Однако он признал, что хотел бы снова стать главой Белого дома.

"У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете почему? Потому что люди любят пошлины. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги", - добавил Трамп.

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Отметим, что согласно 22-й поправке к Конституции США, срок полномочий президента определен двумя каденциями. Впервые Трамп возглавлял Белый дом в 2017-2021 гг.

Ранее Трамп говорил, что считает, что было бы очень трудно занять президентский пост в третий раз.

Автор: 

США (27642) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+7
Люди які "******* мита" що самі ж і оплачують це дійсно залізобетонний електорат трампуші. Там снаряд не прошибе...
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05.08.2025 19:44 Ответить
+4
Оооо, 100% він Конституцію сша не читав як і наш воровитий та брехливий поц Конституцію України
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05.08.2025 20:13 Ответить
+4
Напевно також цьому придурки ніяк не можуть пояснити що конституція третій термін забороняє і він поки що до х*йла не доріс в плані диктатури тай не факт що старий пердун/підофіл епштейньский доживе до кінця свого терміну
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05.08.2025 20:31 Ответить
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Люди які "******* мита" що самі ж і оплачують це дійсно залізобетонний електорат трампуші. Там снаряд не прошибе...
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05.08.2025 19:44 Ответить
🤡
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05.08.2025 19:53 Ответить
Не думаю що американці виберуть ще раз дебіла.
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05.08.2025 19:54 Ответить
Чим вонт кращі за мудрий нарід?
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05.08.2025 19:58 Ответить
Та почекай! Хай хоч другий термін "доцарює"...
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05.08.2025 20:32 Ответить
Трампісти! Як вам ця заява?
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05.08.2025 19:58 Ответить
По перше через три роки в нього взагалі дах поїде.Зараз він контролює десь 10% (максимум) свого базару.
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05.08.2025 20:00 Ответить
Та он может хотел бы оставаться презиком пока не сдохнет, но только Конституция разрешает всего два срока. Так что, хорош уже разгонять фуфло.
пс. Что б два раза не вставать: изменить конституцию США можно только с согласия 38 и более штатов.
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05.08.2025 20:09 Ответить
Оооо, 100% він Конституцію сша не читав як і наш воровитий та брехливий поц Конституцію України
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05.08.2025 20:13 Ответить
старому пердуну нужно до конца этого срока ДОЖИТЬ
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05.08.2025 20:27 Ответить
Напевно також цьому придурки ніяк не можуть пояснити що конституція третій термін забороняє і він поки що до х*йла не доріс в плані диктатури тай не факт що старий пердун/підофіл епштейньский доживе до кінця свого терміну
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05.08.2025 20:31 Ответить
А-я яй я яй, яка потужна втрати для американцыв. Надіюсь і найвеличныший таке скаже, а то прийдеться після нашої перемоги над свинолрейхом тікати на землю обітованну. Тим більше шо мама Рімма і хатинку для синочка прикупила на березі Середземного моря.
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05.08.2025 20:34 Ответить
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05.08.2025 20:35 Ответить
Якщо після смерті одного Президента США ввели правку про максимум 2 терміни, то після рудої мавпи ще введуть правку про граничний вік і психологісне здоров'я для всіх бажаючих балатуватися на цю посаду.

Десь бачив гарний коментар (здається у Портнікова): Трамп не любить/поважає путлєра, ні! Він йому заздрить, бо путлєр має необмежену владу і пожиттєве "царювання", чого дуже хоче Трамп.

Та й у нашого янєлоха забаганки "за обрій"! Дуже сподіваюсь, що "мудрий нарід", який привів цю шоблу до влади в Україні, нарешті протверезіє і почне не тільки пити в голову, а ще нею думати. Розумію: незвично і боляче для самооцінки (вже перебігли до "я за нєго нє галасавал", "я галасавал з другова" чи "я ваабще на вибари нє хаділ", але так і не визнали своєї помилки), але дуже важливо для життя як країни, так і майбутніх поколінь.

ІМХО
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05.08.2025 20:37 Ответить
Один не може війну закінчити, бо з Кремля винесуть вперед ногами, інший не може без президенства, бо в тюрму посодють. Вони, як брати.
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05.08.2025 20:48 Ответить
 
 