Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но "наверное, не будет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, что запрещено американской Конституцией, но вероятно, не будет этого делать.

Об этом он сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп баллотироваться в третий раз в 2028 году, тот ответил: "Нет. Наверное, нет".

Однако он признал, что хотел бы снова стать главой Белого дома.

"У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете почему? Потому что люди любят пошлины. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги", - добавил Трамп.

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Отметим, что согласно 22-й поправке к Конституции США, срок полномочий президента определен двумя каденциями. Впервые Трамп возглавлял Белый дом в 2017-2021 гг.

Ранее Трамп говорил, что считает, что было бы очень трудно занять президентский пост в третий раз.