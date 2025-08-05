Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США в третий раз, но "наверное, не будет"
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, что запрещено американской Конституцией, но вероятно, не будет этого делать.
Об этом он сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, планирует ли Трамп баллотироваться в третий раз в 2028 году, тот ответил: "Нет. Наверное, нет".
Однако он признал, что хотел бы снова стать главой Белого дома.
"У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете почему? Потому что люди любят пошлины. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги", - добавил Трамп.
Отметим, что согласно 22-й поправке к Конституции США, срок полномочий президента определен двумя каденциями. Впервые Трамп возглавлял Белый дом в 2017-2021 гг.
Ранее Трамп говорил, что считает, что было бы очень трудно занять президентский пост в третий раз.
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пс. Что б два раза не вставать: изменить конституцию США можно только с согласия 38 и более штатов.
Десь бачив гарний коментар (здається у Портнікова): Трамп не любить/поважає путлєра, ні! Він йому заздрить, бо путлєр має необмежену владу і пожиттєве "царювання", чого дуже хоче Трамп.
Та й у нашого янєлоха забаганки "за обрій"! Дуже сподіваюсь, що "мудрий нарід", який привів цю шоблу до влади в Україні, нарешті протверезіє і почне не тільки пити в голову, а ще нею думати. Розумію: незвично і боляче для самооцінки (вже перебігли до "я за нєго нє галасавал", "я галасавал з другова" чи "я ваабще на вибари нє хаділ", але так і не визнали своєї помилки), але дуже важливо для життя як країни, так і майбутніх поколінь.
ІМХО