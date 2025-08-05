Трамп заявив, що хотів би балотуватися в президенти США втретє, але "напевно, не буде"

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би балотуватися на третій термін, що заборонено американською Конституцією, але ймовірно, не буде цього робити.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи планує Трамп балотуватися втретє у 2028 році, той відповів: "Ні. Напевно, ні".

Однак він визнав, що хотів би знову стати очільником Білого дому.

"У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте чому? Тому що люди люблять мита. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", - додав Трамп.

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Зазначимо, що згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, термін повноважень президента визначений двома каденціями. Уперше Трамп очолював Білий дім у 2017-2021 рр.

Раніше Трамп говорив, що вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост втретє.