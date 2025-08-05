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Новини Трамп про третє президенство Заяви Трампа
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Трамп заявив, що хотів би балотуватися в президенти США втретє, але "напевно, не буде"

Трамп не балотуватиметься ймовірно на третій термін

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би балотуватися на третій термін, що заборонено американською Конституцією, але ймовірно, не буде цього робити.

Про це він сказав в інтерв'ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи планує Трамп балотуватися втретє у 2028 році, той відповів: "Ні. Напевно, ні".

Однак він визнав, що хотів би знову стати очільником Білого дому.

"У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте чому? Тому що люди люблять мита. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", - додав Трамп.

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Зазначимо, що згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, термін повноважень президента визначений двома каденціями. Уперше Трамп очолював Білий дім у 2017-2021 рр.

Раніше Трамп говорив, що вважає, що було б дуже важко зайняти президентський пост втретє.

Автор: 

США (23968) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+7
Люди які "******* мита" що самі ж і оплачують це дійсно залізобетонний електорат трампуші. Там снаряд не прошибе...
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05.08.2025 19:44 Відповісти
+4
Напевно також цьому придурки ніяк не можуть пояснити що конституція третій термін забороняє і він поки що до х*йла не доріс в плані диктатури тай не факт що старий пердун/підофіл епштейньский доживе до кінця свого терміну
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05.08.2025 20:31 Відповісти
+3
Оооо, 100% він Конституцію сша не читав як і наш воровитий та брехливий поц Конституцію України
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05.08.2025 20:13 Відповісти
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Люди які "******* мита" що самі ж і оплачують це дійсно залізобетонний електорат трампуші. Там снаряд не прошибе...
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05.08.2025 19:44 Відповісти
🤡
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05.08.2025 19:53 Відповісти
Не думаю що американці виберуть ще раз дебіла.
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05.08.2025 19:54 Відповісти
Чим вонт кращі за мудрий нарід?
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05.08.2025 19:58 Відповісти
Та почекай! Хай хоч другий термін "доцарює"...
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05.08.2025 20:32 Відповісти
Трампісти! Як вам ця заява?
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05.08.2025 19:58 Відповісти
По перше через три роки в нього взагалі дах поїде.Зараз він контролює десь 10% (максимум) свого базару.
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05.08.2025 20:00 Відповісти
Та он может хотел бы оставаться презиком пока не сдохнет, но только Конституция разрешает всего два срока. Так что, хорош уже разгонять фуфло.
пс. Что б два раза не вставать: изменить конституцию США можно только с согласия 38 и более штатов.
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05.08.2025 20:09 Відповісти
Оооо, 100% він Конституцію сша не читав як і наш воровитий та брехливий поц Конституцію України
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05.08.2025 20:13 Відповісти
старому пердуну нужно до конца этого срока ДОЖИТЬ
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05.08.2025 20:27 Відповісти
Напевно також цьому придурки ніяк не можуть пояснити що конституція третій термін забороняє і він поки що до х*йла не доріс в плані диктатури тай не факт що старий пердун/підофіл епштейньский доживе до кінця свого терміну
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05.08.2025 20:31 Відповісти
А-я яй я яй, яка потужна втрати для американцыв. Надіюсь і найвеличныший таке скаже, а то прийдеться після нашої перемоги над свинолрейхом тікати на землю обітованну. Тим більше шо мама Рімма і хатинку для синочка прикупила на березі Середземного моря.
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05.08.2025 20:34 Відповісти
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05.08.2025 20:35 Відповісти
Якщо після смерті одного Президента США ввели правку про максимум 2 терміни, то після рудої мавпи ще введуть правку про граничний вік і психологісне здоров'я для всіх бажаючих балатуватися на цю посаду.

Десь бачив гарний коментар (здається у Портнікова): Трамп не любить/поважає путлєра, ні! Він йому заздрить, бо путлєр має необмежену владу і пожиттєве "царювання", чого дуже хоче Трамп.

Та й у нашого янєлоха забаганки "за обрій"! Дуже сподіваюсь, що "мудрий нарід", який привів цю шоблу до влади в Україні, нарешті протверезіє і почне не тільки пити в голову, а ще нею думати. Розумію: незвично і боляче для самооцінки (вже перебігли до "я за нєго нє галасавал", "я галасавал з другова" чи "я ваабще на вибари нє хаділ", але так і не визнали своєї помилки), але дуже важливо для життя як країни, так і майбутніх поколінь.

ІМХО
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05.08.2025 20:37 Відповісти
Один не може війну закінчити, бо з Кремля винесуть вперед ногами, інший не може без президенства, бо в тюрму посодють. Вони, як брати.
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05.08.2025 20:48 Відповісти
 
 