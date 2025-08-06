Ймовірно, наступним президентом США стане Венс, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що наступним президентом країни має стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - Ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.
Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".
Раніше Трамп заявив, що хотів би балотуватися в президенти США втретє, але "напевно, не буде".
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