Ймовірно, наступним президентом США стане Венс, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступним президентом країни має стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - Ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".

Раніше Трамп заявив, що хотів би балотуватися в президенти США втретє, але "напевно, не буде".