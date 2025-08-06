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Новини Трамп про третє президенство
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Ймовірно, наступним президентом США стане Венс, - Трамп

трамп та венс

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступним президентом країни має стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс. - Ред.) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".

Раніше Трамп заявив, що хотів би балотуватися в президенти США втретє, але "напевно, не буде".

Автор: 

США (23968) Трамп Дональд (6619) Джей Ді Венс (117)


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якщо його поголити
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06.08.2025 06:44 Відповісти
Після імпічменту? Можливо....
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06.08.2025 06:46 Відповісти
Не доведи боже, така ж сама гидота як і трамп. Достатньо згадати як він поводив себе в Європі і висловлювання на конференції про те, що китай і росія ні в чому не винуваті. Він дружбан сина трампа, того самого, що постійно пише пости проти України.
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06.08.2025 06:54 Відповісти
Можливо, ймовірно, вірогідно.
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06.08.2025 07:01 Відповісти
після такого президентства шансів на виборах у республіканців будуть мінімальними.
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06.08.2025 07:02 Відповісти
Никогда,это будет позорный провал,как у демократов с Харрис.
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06.08.2025 07:12 Відповісти
Вася
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06.08.2025 07:14 Відповісти
поганяло в фСБ
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06.08.2025 07:15 Відповісти
 
 