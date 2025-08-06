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Новости помощь Украине от США
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США одобрили продажу услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 млн для Украины, - Reuters

США помогут Украине ремонтировать гаубицы M777

Госдеп США одобрил потенциальную продажу услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777 для Украины.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Также речь идет об услугах по транспортировке и консолидационных услугах.

Главным подрядчиком по поставке оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.

В то же время подрядчика по транспортировке и консолидации грузов определят из числа одобренных поставщиков.

Также читайте: США введут новые санкции против "теневого флота" РФ, если не будет перемирия с Украиной до 8 августа, - FT

Автор: 

помощь (8045) США (27642) артиллерия (661)


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Топ комментарии
+2
У Польщі їх обслуговують - насут'єве то заміна зношених стволів.
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06.08.2025 08:47 Ответить
+1
США, в результаті діяльності Трампа, з "союзника" перетворився на "шейлока", з п"єси Шекспіра, "Венеційський купець"... Україна кров"ю стікає, а вони "бариші підраховують", та пробують "з долоні шерсті настригти...".
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06.08.2025 08:59 Ответить
+1
Нагадую "забудькуватим" - постачання зброї було зупинене не Байденом, а Конгресом, в якому колобродили прибічники Трампа...
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06.08.2025 09:51 Ответить
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Як це зрозуміти на практиці? Що, покоджені три сокири будуть в США переправляти для ремонту?
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06.08.2025 08:20 Ответить
У Польщі їх обслуговують - насут'єве то заміна зношених стволів.
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06.08.2025 08:47 Ответить
США, в результаті діяльності Трампа, з "союзника" перетворився на "шейлока", з п"єси Шекспіра, "Венеційський купець"... Україна кров"ю стікає, а вони "бариші підраховують", та пробують "з долоні шерсті настригти...".
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06.08.2025 08:59 Ответить
за свою інфантильність і тупе населення мишебратья к кацапам 25+рочків Україна ще мало бомб отримала,треба ще,хуярить шароварних тупаків совкових до знищення під бетон ,тут кацапам + за це.
баранів не вчать баранів ріжуть)))
на місці трампа я б ще цей гречковий бантустан шароварний ще томагавками побомбив щоб здихали в муках,тупаки ішачні.
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06.08.2025 09:43 Ответить
Нагадую забудькуватим, що Байден 4 місяці поспіль з кінця грудня 2023 до кінця квітня 2024 року припинив будь-яку допомогу Україні, не передавши анi жодного патрона, анi цента. Тож тоді Україна не стікала кров'ю, а Байден не Шейлок?
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06.08.2025 09:43 Ответить
Нагадую "забудькуватим" - постачання зброї було зупинене не Байденом, а Конгресом, в якому колобродили прибічники Трампа...
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06.08.2025 09:51 Ответить
Все що було даром під час Блакена зараз буде за великі гроші. Нам як "агресору"нічого задарма давати не будуть ! Тільки перепродати в ЄС та потім вони віддадуть нам.
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06.08.2025 09:30 Ответить
А вам не байдуже? За зброю и обслуговування заплатить ЄС.
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06.08.2025 09:37 Ответить
Мені не байдуже лише одне, щоб та зброя, і техніка, дійсно були обслужені, а не так як раніше, гроші взяли, і йух що зробили.....
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06.08.2025 10:11 Ответить
 
 