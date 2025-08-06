США одобрили продажу услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 млн для Украины, - Reuters
Госдеп США одобрил потенциальную продажу услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777 для Украины.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Также речь идет об услугах по транспортировке и консолидационных услугах.
Главным подрядчиком по поставке оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.
В то же время подрядчика по транспортировке и консолидации грузов определят из числа одобренных поставщиков.
Топ комментарии
+2 Danger Zone
показать весь комментарий06.08.2025 08:47 Ответить Ссылка
+1 Яр Холодний
показать весь комментарий06.08.2025 08:59 Ответить Ссылка
+1 Яр Холодний
показать весь комментарий06.08.2025 09:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
баранів не вчать баранів ріжуть)))
на місці трампа я б ще цей гречковий бантустан шароварний ще томагавками побомбив щоб здихали в муках,тупаки ішачні.