США одобрили продажу услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 млн для Украины, - Reuters

Госдеп США одобрил потенциальную продажу услуг по ремонту и поддержке артиллерийских гаубиц М777 для Украины.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Также речь идет об услугах по транспортировке и консолидационных услугах.

Главным подрядчиком по поставке оборудования, ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems.

В то же время подрядчика по транспортировке и консолидации грузов определят из числа одобренных поставщиков.

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