УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США
528 4

США схвалили продаж послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 млн для України, - Reuters

США допоможуть Україні лагодити гаубиці M777

Держдеп США схвалив потенційний продаж послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777 для України.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Також йдеться про послуги з транспортування та консолідаційні послуги.

Головним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

Водночас підрядника з транспортування та консолідації вантажів визначать з-поміж схвалених постачальників.

Також читайте: США введуть нові санкції проти "тіньового флоту" РФ, якщо не буде перемир’я з Україною до 8 серпня, - FT

Автор: 

допомога (8644) США (23968) артилерія (814)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як це зрозуміти на практиці? Що, покоджені три сокири будуть в США переправляти для ремонту?
показати весь коментар
06.08.2025 08:20 Відповісти
У Польщі їх обслуговують - насут'єве то заміна зношених стволів.
показати весь коментар
06.08.2025 08:47 Відповісти
США, в результаті діяльності Трампа, з "союзника" перетворився на "шейлока", з п"єси Шекспіра, "Венеційський купець"... Україна кров"ю стікає, а вони "бариші підраховують", та пробують "з долоні шерсті настригти...".
показати весь коментар
06.08.2025 08:59 Відповісти
 
 