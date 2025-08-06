США схвалили продаж послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 млн для України, - Reuters

Держдеп США схвалив потенційний продаж послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777 для України.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Також йдеться про послуги з транспортування та консолідаційні послуги.

Головним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

Водночас підрядника з транспортування та консолідації вантажів визначать з-поміж схвалених постачальників.

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