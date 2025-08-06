США схвалили продаж послуг з обслуговування гаубиць M777 на понад $200 млн для України, - Reuters
Держдеп США схвалив потенційний продаж послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777 для України.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Також йдеться про послуги з транспортування та консолідаційні послуги.
Головним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.
Водночас підрядника з транспортування та консолідації вантажів визначать з-поміж схвалених постачальників.
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Ан Мур
показати весь коментар06.08.2025 08:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Danger Zone
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Яр Холодний
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