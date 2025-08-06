Трамп примет Пашиняна и Алиева в попытках подписать мирное соглашение, - WP
Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме премьера Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь заключить мирное соглашение между двумя странами, которые находятся в многолетнем конфликте.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По данным источников, встреча Алиева и Пашиняна в Белом доме является попыткой Трампа приложить усилия для прекращения международных конфликтов и получить за это признание.
Один из собеседников издания сообщил, что в пятницу может быть объявлено о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.
Ожидается также, что Пашинян и Алиев проведут отдельные встречи с Трампом.
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Армянская диаспора московии официально и ясно обратилась,в свое время,к властям Армении с призывом войти в состав россии,продажность и шкурность у них не имеет границ.
Тобі відомо, що вірмен, останні кілька століть, іменували "євреями Малої Азії"? Маленький приклад: ти читав "Графа Монте-Крісто"? Так згадай, якої національності був работорговець, у якого Монте-Крісто викупив Гайде...
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Всі зрозуміли що народам цей конфлікт не потрібен, лише гебня багатіла