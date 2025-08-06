Трамп примет Пашиняна и Алиева в попытках подписать мирное соглашение, - WP

Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме премьера Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь заключить мирное соглашение между двумя странами, которые находятся в многолетнем конфликте.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, встреча Алиева и Пашиняна в Белом доме является попыткой Трампа приложить усилия для прекращения международных конфликтов и получить за это признание.

Один из собеседников издания сообщил, что в пятницу может быть объявлено о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Ожидается также, что Пашинян и Алиев проведут отдельные встречи с Трампом.

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