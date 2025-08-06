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Новости Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
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Трамп примет Пашиняна и Алиева в попытках подписать мирное соглашение, - WP

Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана

Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме премьера Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, пытаясь заключить мирное соглашение между двумя странами, которые находятся в многолетнем конфликте.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников, встреча Алиева и Пашиняна в Белом доме является попыткой Трампа приложить усилия для прекращения международных конфликтов и получить за это признание.

Один из собеседников издания сообщил, что в пятницу может быть объявлено о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Ожидается также, что Пашинян и Алиев проведут отдельные встречи с Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ расширяет военное присутствие в Армении для усиления давления на страны Южного Кавказа, - ГУР

Автор: 

Азербайджан (805) Алиев Ильхам (166) Армения (834) США (27642) Трамп Дональд (6120) Пашинян Никол (128)


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Топ комментарии
+7
Бери їх в НАТО щоб ***** кіндрат схватив.
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06.08.2025 08:53 Ответить
+4
Рудий дурень носиться зі своїми угодами як з писаною торбою. Аби тільки якось потішити своє хворе самолюбство.
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06.08.2025 08:59 Ответить
+2
вроде ж без рыжего уже подписали???
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06.08.2025 09:00 Ответить
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Бери їх в НАТО щоб ***** кіндрат схватив.
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06.08.2025 08:53 Ответить
Азербайджан по факту вже є в НАТО, у них з Туретчиною дійсно одна армія і один народ ...
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06.08.2025 09:09 Ответить
Рудий дурень носиться зі своїми угодами як з писаною торбою. Аби тільки якось потішити своє хворе самолюбство.
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06.08.2025 08:59 Ответить
Нобелівка сама себе не принесе
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06.08.2025 09:19 Ответить
вроде ж без рыжего уже подписали???
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06.08.2025 09:00 Ответить
Турки ж мали їх замирити - чого це вони Ердогана минули?
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06.08.2025 09:00 Ответить
Бо Трампу потрібен хоч-якийсь "позитив", у тій ганьбі, в яку він кинув США.... От і чіпляється до укладення цієї угоди, як муха - до рогів вола: "Ох " Як ми орали цілий день...".
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06.08.2025 09:25 Ответить
У армян путинская база под носом у пашиняшки,они чисто пешки кремля,без путина ничего не подпишут.
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06.08.2025 09:07 Ответить
якщо підпишуть угоду, то кацапів звідти витурити є чисто технічна справа ...
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06.08.2025 09:11 Ответить
Никогда,армяне сами хотят быть шестерками московитов.
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06.08.2025 09:17 Ответить
якщо так, то тоді армяни мали би наполягати, щоб цю угоду підписали у мацкві, а не у Вашингтоні.
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06.08.2025 09:33 Ответить
Армяне ни на чем наполягати не могут,вся их политика это хитрожопость,виляние и поиск лохов для развода.
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06.08.2025 09:47 Ответить
були б вони і зараз шістками кремля, то наполягали би. а так.. уже минули ті часи, коли армяни у кацапів були на підтанцьовках.
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06.08.2025 09:55 Ответить
Вірмени - не "шестёрки"... Вони - воші в собачій шкурі... У їх руках - значний сектор торгівлі в Кацапстані... Особливо це стосується продовольчих ринків, та сільського господарства, взагалі... Поцікався, хто "рулить" на Кубані, в Краснодарському та Ставропольському краях... Про Москву та ринки решти росії, я вже не кажу... Пам"ятаєш "наїзди" поліції та ФСБ, на азербайджанців, у Росії? Гарантію даю - без вірмен, не обійшлося... Конкурентів прибирають... Саме так вони робили в 2014-му, коли Росія Крим захопила... При Україні вірмени в Криму пробували диктувать кримським татарам ціни на ринках. (у татар була найкраща городина, а продавали її їх батьки, нездатні вже, до важкої праці). А ті пригрозили їх "на ножі поставить" . Вірмени "притихли"... А коли прийшли кацапи - побігли до ФСБ... І стали "стукать" на татар... Те саме й зараз - уже з азербайджанцями...
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06.08.2025 09:35 Ответить
Армяне на московии и армяне Армении это два разных сообщества;
Армянская диаспора московии официально и ясно обратилась,в свое время,к властям Армении с призывом войти в состав россии,продажность и шкурность у них не имеет границ.
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06.08.2025 09:51 Ответить
Це тобі вірмени таке сказали? Вірменська діаспора відрізняється від "спільноти у Вірменії" лише тим, що перші змогли "прилаштуваться до кормушки", а другим - не вдалося...
Тобі відомо, що вірмен, останні кілька століть, іменували "євреями Малої Азії"? Маленький приклад: ти читав "Графа Монте-Крісто"? Так згадай, якої національності був работорговець, у якого Монте-Крісто викупив Гайде...
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
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06.08.2025 10:03 Ответить
Давно пора. Війна проти Азербайджану була гібридною на гроші рашки.
Всі зрозуміли що народам цей конфлікт не потрібен, лише гебня багатіла
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06.08.2025 09:09 Ответить
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06.08.2025 09:10 Ответить
Трампу потрібен хоч-якийсь "миротворчий спектакль"? Можна подумать - азербайджанці з вірменами самі не домовилися-б... Всі питання були вирішені ще взимку - коли вірмени остаточно зрозуміли, що кацапи їм допомагать не збираються... І перемогли азербайджанці саме при Байдені!!!...
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06.08.2025 09:22 Ответить
 
 