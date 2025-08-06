Трамп прийме Пашиняна та Алієва у спробах підписати мирну угоду, - WP

Дональд Трамп у п'ятницю прийме в Білому домі прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна та лідера Азербайджану Ільхама Алієва, намагаючись укласти мирну угоду між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, зустріч Алієва і Пашиняна у Білому домі є спробою Трампа докласти зусиль для припинення міжнародних конфліктів та отримати за це визнання.

Один із співрозмовників видання повідомив, що в п'ятницю може бути оголошено про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

Очікується також, що Пашинян і Алієв проведуть окремі зустрічі з Трампом.

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