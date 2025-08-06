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Новини Мирна угода між Азербайджаном і Вірменією
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Трамп прийме Пашиняна та Алієва у спробах підписати мирну угоду, - WP

Трамп прийме лідерів Вірменії та Азебрайджану

Дональд Трамп у п'ятницю прийме в Білому домі прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна та лідера Азербайджану Ільхама Алієва, намагаючись укласти мирну угоду між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, зустріч Алієва і Пашиняна у Білому домі є спробою Трампа докласти зусиль для припинення міжнародних конфліктів та отримати за це визнання.

Один із співрозмовників видання повідомив, що в п'ятницю може бути оголошено про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.

Очікується також, що Пашинян і Алієв проведуть окремі зустрічі з Трампом.

Також читайте: Азербайджан готує позови проти РФ до міжнародних судових інстанцій щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (871) Алієв Ільхам (156) Вірменія (745) США (23968) Трамп Дональд (6619) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+3
Бери їх в НАТО щоб ***** кіндрат схватив.
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06.08.2025 08:53 Відповісти
+3
Рудий дурень носиться зі своїми угодами як з писаною торбою. Аби тільки якось потішити своє хворе самолюбство.
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06.08.2025 08:59 Відповісти
+2
вроде ж без рыжего уже подписали???
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06.08.2025 09:00 Відповісти
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Бери їх в НАТО щоб ***** кіндрат схватив.
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06.08.2025 08:53 Відповісти
Азербайджан по факту вже є в НАТО, у них з Туретчиною дійсно одна армія і один народ ...
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06.08.2025 09:09 Відповісти
Рудий дурень носиться зі своїми угодами як з писаною торбою. Аби тільки якось потішити своє хворе самолюбство.
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06.08.2025 08:59 Відповісти
Нобелівка сама себе не принесе
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06.08.2025 09:19 Відповісти
вроде ж без рыжего уже подписали???
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06.08.2025 09:00 Відповісти
Турки ж мали їх замирити - чого це вони Ердогана минули?
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06.08.2025 09:00 Відповісти
Бо Трампу потрібен хоч-якийсь "позитив", у тій ганьбі, в яку він кинув США.... От і чіпляється до укладення цієї угоди, як муха - до рогів вола: "Ох " Як ми орали цілий день...".
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06.08.2025 09:25 Відповісти
У армян путинская база под носом у пашиняшки,они чисто пешки кремля,без путина ничего не подпишут.
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06.08.2025 09:07 Відповісти
якщо підпишуть угоду, то кацапів звідти витурити є чисто технічна справа ...
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06.08.2025 09:11 Відповісти
Никогда,армяне сами хотят быть шестерками московитов.
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06.08.2025 09:17 Відповісти
Давно пора. Війна проти Азербайджану була гібридною на гроші рашки.
Всі зрозуміли що народам цей конфлікт не потрібен, лише гебня багатіла
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06.08.2025 09:09 Відповісти
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06.08.2025 09:10 Відповісти
Трампу потрібен хоч-якийсь "миротворчий спектакль"? Можна подумать - азербайджанці з вірменами самі не домовилися-б... Всі питання були вирішені ще взимку - коли вірмени остаточно зрозуміли, що кацапи їм допомагать не збираються... І перемогли азербайджанці саме при Байдені!!!...
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06.08.2025 09:22 Відповісти
 
 