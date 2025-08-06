Трамп прийме Пашиняна та Алієва у спробах підписати мирну угоду, - WP
Дональд Трамп у п'ятницю прийме в Білому домі прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна та лідера Азербайджану Ільхама Алієва, намагаючись укласти мирну угоду між двома країнами, які перебувають у багаторічному конфлікті.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел, зустріч Алієва і Пашиняна у Білому домі є спробою Трампа докласти зусиль для припинення міжнародних конфліктів та отримати за це визнання.
Один із співрозмовників видання повідомив, що в п'ятницю може бути оголошено про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном.
Очікується також, що Пашинян і Алієв проведуть окремі зустрічі з Трампом.
Топ коментарі
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар06.08.2025 08:53 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар06.08.2025 08:59 Відповісти Посилання
+2 Bander UA
показати весь коментар06.08.2025 09:00 Відповісти Посилання
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Всі зрозуміли що народам цей конфлікт не потрібен, лише гебня багатіла