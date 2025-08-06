РФ выпустила 45 "шахедов" по Украине: 36 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 6 августа выпустили по Украине 45 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировались с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 9 БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
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