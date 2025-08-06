РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
219 0

РФ выпустила 45 "шахедов" по Украине: 36 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 6 августа 2025 года Сколько целей сбито

Российские оккупанты в ночь на 6 августа выпустили по Украине 45 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 9 БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Читайте также: Украина строит воздушный щит из дронов-перехватчиков для отражения атак РФ, - Reuters

Атака шахедов 6 августа 2025 года Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28900) ПВО (3011) Воздушные силы (2580)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 