РФ выпустила 45 "шахедов" по Украине: 36 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 6 августа выпустили по Украине 45 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 9 БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

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