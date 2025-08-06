РФ випустила 45 "шахедів" по Україні: 36 цілей знешкоджено. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 6 серпня випустили по Україні 45 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ Криму.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
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