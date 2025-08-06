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Новости Обстрелы Одесчины
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Румыния поднимала F-16 из-за атаки "шахедов" на юг Украины

Атака шахидов на Одесскую область Румыния подняла истребители

В ночь на 6 августа российские войска осуществили массированную атаку на южные регионы Украины. Румыния подняла в небо истребители F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным министерства, войска РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в районе города Измаил, что неподалеку от границы с Румынией.

Радары Румынии зафиксировали воздушные цели в воздушном пространстве Украины, вблизи повета Тулча. В 01:10 население северной части округа предупредили через систему RO-Alert.

"Два румынских истребителя F-16 вылетели для наблюдения за воздушным пространством страны, но не обнаружили никаких несанкционированных вторжений", - говорится в заявлении Минобороны страны.

Министерство национальной обороны решительно осудило "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и угрожают региональной безопасности".

Читайте: "Шахеды" атаковали Измаильский район Одесской области: повреждена газовая инфраструктура

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обстрел (28900) Одесская область (3760) Румыния (1139)


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Навіть у Руминії є що підіймати для перехопленння цілей, якщо вони перетнуть кордон і зафіксують їхні радари і в них немає війни, а в нас Боневтік Погтужно-Брехливий під час війни замість систем ППО і літаків купував тисячами асфальтоукладчики і бітумовозки, бо звідти можна багато вкрасти і саме гололвне - Україна для нього місце тимчасового заробітку.
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06.08.2025 09:49 Ответить
Справедливости ради надо еще спросить с тех кто сотнями продавал самолеты и вертолеты до 2014 года а то они только интервью дают.
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06.08.2025 10:08 Ответить
Сміються? Чи це у них "тренування в бойових умовах? "
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06.08.2025 09:49 Ответить
 
 