Румыния поднимала F-16 из-за атаки "шахедов" на юг Украины

В ночь на 6 августа российские войска осуществили массированную атаку на южные регионы Украины. Румыния подняла в небо истребители F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным министерства, войска РФ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в районе города Измаил, что неподалеку от границы с Румынией.

Радары Румынии зафиксировали воздушные цели в воздушном пространстве Украины, вблизи повета Тулча. В 01:10 население северной части округа предупредили через систему RO-Alert.

"Два румынских истребителя F-16 вылетели для наблюдения за воздушным пространством страны, но не обнаружили никаких несанкционированных вторжений", - говорится в заявлении Минобороны страны.

Министерство национальной обороны решительно осудило "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и угрожают региональной безопасности".

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