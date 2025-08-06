Румунія піднімала F-16 через атаку "шахедів" на південь України

У ніч на 6 серпня російські війська здійснили масовану атаку на південні регіони України. Румунія підняла в небо винищувачі F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, війська РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі в районі міста Ізмаїл, що неподалік кордону з Румунією.

Радари Румунії зафіксували повітряні цілі в повітряному просторі України, поблизу повіту Тулча. О 01:10 населення північної частини округу попередили через систему RO-Alert.

"Два румунські винищувачі F-16 вилетіли для спостереження за повітряним простором країни, але не виявили жодних несанкціонованих вторгнень", - йдеться в заяві Міноборони країни.

Міністерство національної оборони рішуче засудило "ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та загрожують регіональній безпеці".

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