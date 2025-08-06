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Новини Обстріли Одещини
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Румунія піднімала F-16 через атаку "шахедів" на південь України

Атака шахедів на Одещину Румунія підіймала винищувачі

У ніч на 6 серпня російські війська здійснили масовану атаку на південні регіони України. Румунія підняла в небо винищувачі F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, війська РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі в районі міста Ізмаїл, що неподалік кордону з Румунією.

Радари Румунії зафіксували повітряні цілі в повітряному просторі України, поблизу повіту Тулча. О 01:10 населення північної частини округу попередили через систему RO-Alert.

"Два румунські винищувачі F-16 вилетіли для спостереження за повітряним простором країни, але не виявили жодних несанкціонованих вторгнень", - йдеться в заяві Міноборони країни.

Міністерство національної оборони рішуче засудило "ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та загрожують регіональній безпеці".

Читайте: "Шахеди" атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено газову інфраструктуру

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обстріл (30224) Одеська область (3418) Румунія (1218)


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Навіть у Руминії є що підіймати для перехопленння цілей, якщо вони перетнуть кордон і зафіксують їхні радари і в них немає війни, а в нас Боневтік Погтужно-Брехливий під час війни замість систем ППО і літаків купував тисячами асфальтоукладчики і бітумовозки, бо звідти можна багато вкрасти і саме гололвне - Україна для нього місце тимчасового заробітку.
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06.08.2025 09:49 Відповісти
Справедливости ради надо еще спросить с тех кто сотнями продавал самолеты и вертолеты до 2014 года а то они только интервью дают.
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06.08.2025 10:08 Відповісти
Так, це було до війни з кацапами і їм народ дав оцінку на виборах. А вже коли розпочалася війна, було відомо, що ворог росія і що погтрібно кожну гривню відправляти на оборону, один простой мальчік від наріду 73% разом з цим нарідом знімали кластрони із працюючих систем ППО, відводили війська, знімали міни, всі гроші витратили не на зброю, ракети, снаряди, а на бітум, який купували у ворога. То чому сьогодні бутумом не можуть захистити Україну?
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06.08.2025 10:26 Відповісти
Сміються? Чи це у них "тренування в бойових умовах? "
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06.08.2025 09:49 Відповісти
Україна теж може піднімати літаки F-16
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06.08.2025 10:38 Відповісти
 
 