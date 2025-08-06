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Россияне атаковали дронами Херсон: ранен мужчина
Утром 6 августа российский дрон атаковал Днепровский район Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара пострадал 46-летний местный житель, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения туловища и ног. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
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