РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10686 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
133 0

Россияне атаковали дронами Херсон: ранен мужчина

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

Утром 6 августа российский дрон атаковал Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Херсонская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара пострадал 46-летний местный житель, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения туловища и ног. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по базе отдыха в Запорожском районе: 9 человек госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии (обновлено)

Автор: 

обстрел (28900) Херсон (3002) Херсонская область (5084) Херсонский район (497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 