Удары РФ по базе отдыха в Запорожском районе: 9 человек госпитализированы, один ребенок - в тяжелом состоянии
Девять человек госпитализированы после вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, по его словам, ранения получили двое детей. Обое - под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркивает Федоров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы раздаются в Запорожской области, враг атакует КАБами. Впоследствии стало известно, что два человека погибли, 12 - ранены из-за вражеской атаки.
Также отмечалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибли двое мужчин.
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий06.08.2025 10:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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