Удары РФ по базе отдыха в Запорожском районе: 9 человек госпитализированы, один ребенок - в тяжелом состоянии

Девять человек госпитализированы после вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, ранения получили двое детей. Обое - под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркивает Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы раздаются в Запорожской области, враг атакует КАБами. Впоследствии стало известно, что два человека погибли, 12 - ранены из-за вражеской атаки.

Также отмечалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибли двое мужчин.