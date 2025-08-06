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Новости Обстрелы Запорожской области
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Удары РФ по базе отдыха в Запорожском районе: 9 человек госпитализированы, один ребенок - в тяжелом состоянии

Запорізька

Девять человек госпитализированы после вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, ранения получили двое детей. Обое - под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - подчеркивает Федоров.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы раздаются в Запорожской области, враг атакует КАБами. Впоследствии стало известно, что два человека погибли, 12 - ранены из-за вражеской атаки.

Также отмечалось, что 5 августа войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск, погибли двое мужчин.

Автор: 

обстрел (28900) Запорожская область (3384) КАБ (419) Запорожский район (199)


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Ніяк не виправдовую москалів,але які б вони дебіли не були,вони б не додумалися,що під час війни,недалеко від лінії фронту на базі відпочинку будуть пкребувати сім'ї з дітьми, а не наприклад ЗСУшники поранені чи мобілізовані((А в цих відпочиваючих все впорядку з мораллю,патріотизмом розумінням небезпеки?
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06.08.2025 10:12 Ответить
 
 