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Новини Обстріли Запорізької області
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Удари РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі: 9 людей госпіталізовані, одна дитина у важкому стані (оновлено)

Запорізька

Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, поранень зазнали двоє дітей. Обидва перебувають під наглядом лікарів, один - у тяжкому стані.

"Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - наголошує Федоров.

Згодом у ОВА уточнили, що шість з семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз у операційних медзакладів Запоріжжя.

"У них важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша - у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Згодом стало відомо, що дві людини загинули, 12 - поранені через ворожу атаку.

Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.

Автор: 

обстріл (30224) Запорізька область (3918) КАБ (421) Запорізький район (204)


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Ніяк не виправдовую москалів,але які б вони дебіли не були,вони б не додумалися,що під час війни,недалеко від лінії фронту на базі відпочинку будуть пкребувати сім'ї з дітьми, а не наприклад ЗСУшники поранені чи мобілізовані((А в цих відпочиваючих все впорядку з мораллю,патріотизмом розумінням небезпеки?
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06.08.2025 10:12 Відповісти
так не можна міркувати, вибачте. В наших дітей вкрали дитинство, а як війна ще продовжуватиметься бозна скільки, то що дітей в камеру схову запхати? Літо ж, спека страшна. Хочеться дітей трошки побалувати, тому й поїхали. Ви так кажете ніби по інших містах не стріляють. Кривий Ріг он точно не ЛБЗ, а дітей вбили покидьки рашистські. У Львові трьох сестричок вбили вдома в себе коли були. В Києві.. У Кам'янському ще ненароджену дитинку вбили, разом з її мамою..Немає зараз безпечних місць в Україні.. На жаль.
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06.08.2025 10:20 Відповісти
На базах відпочинку зараз живуть біженці.
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06.08.2025 11:22 Відповісти
невже ті дітлахи були "солдатами НАТО"?? підарня проклята, щоб ви повиздихали всі лапотні потвори.
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06.08.2025 10:16 Відповісти
КАБи.
Вова!
А ну давай їх!
Вечірніми відосиками, дорогами, шашликами, платформами саммітів та кластерами!
Все, як ти любиш! Все, як в серіалі!
І головне, щоб Порох зі своїми "Ай-Петрями" не сунувся!
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06.08.2025 11:25 Відповісти
 
 