Удари РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі: 9 людей госпіталізовані, одна дитина у важкому стані (оновлено)

Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, поранень зазнали двоє дітей. Обидва перебувають під наглядом лікарів, один - у тяжкому стані.

"Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - наголошує Федоров.

Згодом у ОВА уточнили, що шість з семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз у операційних медзакладів Запоріжжя.

"У них важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша - у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи лунають у Запорізькій області, ворог атакує КАБами. Згодом стало відомо, що дві людини загинули, 12 - поранені через ворожу атаку.

Також зазначалося, що 5 серпня війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ, загинуло двоє чоловіків.