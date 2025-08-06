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Росіяни атакували дронами Херсон: поранено чоловіка
Уранці 6 серпня російський дрон атакував Дніпровський район Херсона.
Про це повідомляє Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару постраждав 46-річний місцевий житель.Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба і ніг. Його госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.
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