УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
133 0

Росіяни атакували дронами Херсон: поранено чоловіка

Російський дрон атакував цивільне авто

Уранці 6 серпня російський дрон атакував Дніпровський район Херсона.

Про це повідомляє Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару постраждав 46-річний місцевий житель.Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба і ніг. Його госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по базі відпочинку у Запорізькому районі: 9 людей госпіталізовані, одна дитина у важкому стані (оновлено)

Автор: 

обстріл (30224) Херсон (3549) Херсонська область (6080) Херсонський район (506)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 