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Новости Бесплатное восстановление водительских удостоверений
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Кабмин разрешил бесплатное восстановление водительских удостоверений, поврежденных во время обстрелов, - Свириденко

Свириденко

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление водительских документов для граждан, пострадавших во время обстрелов, будет бесплатным. Мы должны быть чувствительными к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны", - отметила она.

Свириденко уточнила, что речь идет о ситуациях, когда документы были потеряны именно из-за обстрелов. По ее словам, люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в уже сложных обстоятельствах.

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Автор: 

водительские права (155) Свириденко Юлия (198) война в Украине (5523)


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Дякую.Дуже дякую.Яких вам ще рехфоорм не вистарчає?
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06.08.2025 12:37 Ответить
Це вже була остання реформа.Я просто не уявляю,що ще можна реформувати після цього...Можна ще заборонити котам і псам срати на газонах...але то вже лишимо наступному урядові...не все зразу...
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06.08.2025 12:42 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки і яких довідок треба назбирати, щоб довести, що документи втрачені "саме через обстріли"?
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06.08.2025 12:47 Ответить
А ще кабмін дозволив запливати за буйки і переходити вулицю на червоний сигнал світлофора
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06.08.2025 12:49 Ответить
И запретить на зеленый, а переходить, только на смарагдовый!
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06.08.2025 12:54 Ответить
Тільки пенсіонерам. Живі здорові молоді ще потрібні.
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06.08.2025 13:21 Ответить
Сколько документов нужно будет собрать? Список огласите пожалуйста!
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06.08.2025 12:52 Ответить
А раніше за це ще й гроші брали?
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06.08.2025 13:08 Ответить
Поступились трохи податями. Слава нашому цезарю!
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06.08.2025 13:20 Ответить
 
 