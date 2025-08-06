Кабмин разрешил бесплатное восстановление водительских удостоверений, поврежденных во время обстрелов, - Свириденко

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление водительских документов для граждан, пострадавших во время обстрелов, будет бесплатным. Мы должны быть чувствительными к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны", - отметила она.

Свириденко уточнила, что речь идет о ситуациях, когда документы были потеряны именно из-за обстрелов. По ее словам, люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в уже сложных обстоятельствах.

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