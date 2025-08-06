Кабмін дозволив безкоштовне відновлення водійських посвідчень, які були пошкоджені під час обстрілів, - Свириденко
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну", - зазначила вона.
Свириденко уточнила, що йдеться про ситуації, коли документи було втрачено саме через обстріли. За її словами, люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах.
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