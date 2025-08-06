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Новини Безкоштовне поновлення водійських посвідчень
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Кабмін дозволив безкоштовне відновлення водійських посвідчень, які були пошкоджені під час обстрілів, - Свириденко

Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну", - зазначила вона.

Свириденко уточнила, що йдеться про ситуації, коли документи було втрачено саме через обстріли. За її словами, люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах.

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Автор: 

посвідчення водія (230) Свириденко Юлія (425) війна в Україні (5560)


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Дякую.Дуже дякую.Яких вам ще рехфоорм не вистарчає?
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06.08.2025 12:37 Відповісти
Це вже була остання реформа.Я просто не уявляю,що ще можна реформувати після цього...Можна ще заборонити котам і псам срати на газонах...але то вже лишимо наступному урядові...не все зразу...
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06.08.2025 12:42 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки і яких довідок треба назбирати, щоб довести, що документи втрачені "саме через обстріли"?
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06.08.2025 12:47 Відповісти
А ще кабмін дозволив запливати за буйки і переходити вулицю на червоний сигнал світлофора
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06.08.2025 12:49 Відповісти
И запретить на зеленый, а переходить, только на смарагдовый!
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06.08.2025 12:54 Відповісти
Тільки пенсіонерам. Живі здорові молоді ще потрібні.
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06.08.2025 13:21 Відповісти
Сколько документов нужно будет собрать? Список огласите пожалуйста!
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06.08.2025 12:52 Відповісти
А раніше за це ще й гроші брали?
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06.08.2025 13:08 Відповісти
Поступились трохи податями. Слава нашому цезарю!
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06.08.2025 13:20 Відповісти
 
 