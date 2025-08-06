Кабмин усилил защиту военнослужащих, которые сообщают о коррупции

Кабинет Министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту для военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушений.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Что законопроект предусматривает?

По словам Шмыгаля, документ гарантирует:

Право военнослужащих направлять сообщения о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции;

Возможность свободно выбирать канал для сообщения, в том числе обращаться напрямую в НАПК;

Исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.

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"Цель изменений - повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

Это еще один шаг к созданию эффективной и современной армии, в которой нет места коррупции или злоупотреблениям", - пояснил министр.