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Новости Коррупция в силовых структурах
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Кабмин усилил защиту военнослужащих, которые сообщают о коррупции

шмигаль

Кабинет Министров поддержал законопроект, который гарантирует дополнительные права и защиту для военнослужащих, сообщающих о возможных фактах коррупции или связанных с ней правонарушений.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Что законопроект предусматривает?

По словам Шмыгаля, документ гарантирует:

  • Право военнослужащих направлять сообщения о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лицам по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
  • Возможность свободно выбирать канал для сообщения, в том числе обращаться напрямую в НАПК;
  • Исключение из обязанности докладывать непосредственному командиру о таких фактах.

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"Цель изменений - повысить прозрачность в Силах обороны, гарантировать каждому военнослужащему безопасный механизм информирования о коррупции и надежную защиту от преследований или давления.

Это еще один шаг к созданию эффективной и современной армии, в которой нет места коррупции или злоупотреблениям", - пояснил министр.

Автор: 

коррупция (8615) ВСУ (6821) Шмыгаль Денис (2799)


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Топ комментарии
+6
вам теж здається що з кожним днем у них прогресує рівень цинізму та дебілізму???
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06.08.2025 13:37 Ответить
+5
ага. відразу відправлять на нуль без заміни. Ми вже це бачили, як зелені покидьки руками москалів вбили свідка вагнергейту.
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06.08.2025 13:32 Ответить
+4
Уявляю цю картину : простий солдат пише про свого командира чи вищу ланку про факт корупції, передає йому рапорт (!) і все , він захищений...в кращому випадку у дусі совка командир карає весь взвід , в гіршому відразу на нуль або в сапери.
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06.08.2025 13:46 Ответить
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06.08.2025 13:29 Ответить
вам теж здається що з кожним днем у них прогресує рівень цинізму та дебілізму???
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06.08.2025 13:37 Ответить
Кацапам не місце на українських інтернет сайтах.
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06.08.2025 13:59 Ответить
Я, окуітельно куєю.Фото недебіла. Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов'язаних із нею правопорушень.

Все Новий керівник ЗСУ.
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06.08.2025 13:30 Ответить
Напрацювання кабміну за нього.
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06.08.2025 13:31 Ответить
Потрібно стимулювати воїнів грошовою винагородою за правдиву інформацію про корупцію, тоді роботи в НАЗК буде багато! Та й не тільки в армії!
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06.08.2025 13:32 Ответить
ви про що??парі --тему набу та сап приберуть з новин тиждень-два,і результат їх роботи знов повернеться до рівня нуль або нічого??
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06.08.2025 13:40 Ответить
ага. відразу відправлять на нуль без заміни. Ми вже це бачили, як зелені покидьки руками москалів вбили свідка вагнергейту.
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06.08.2025 13:32 Ответить
Уявляю цю картину : простий солдат пише про свого командира чи вищу ланку про факт корупції, передає йому рапорт (!) і все , він захищений...в кращому випадку у дусі совка командир карає весь взвід , в гіршому відразу на нуль або в сапери.
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06.08.2025 13:46 Ответить
Их еще и защищать нужно,коррупционеры настолько сильны,что от них нужна защита? Вот это новрсть,а мы думали они все выехали.
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06.08.2025 14:00 Ответить
 
 