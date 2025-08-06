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Новини Корупція у силових структурах
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Кабмін посилив захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію

шмигаль

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Що законопроєкт передбачає?

За словами Шмигаля, документ гарантує:

  • Право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
  • Можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
  • Виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.

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"Мета змін - підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.

Це ще один крок до створення ефективної та сучасної армії, в якій немає місця корупції чи зловживанням", - пояснив міністр.

Автор: 

корупція (4761) ЗСУ (7816) Шмигаль Денис (4755)


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Топ коментарі
+6
вам теж здається що з кожним днем у них прогресує рівень цинізму та дебілізму???
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06.08.2025 13:37 Відповісти
+5
ага. відразу відправлять на нуль без заміни. Ми вже це бачили, як зелені покидьки руками москалів вбили свідка вагнергейту.
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06.08.2025 13:32 Відповісти
+4
Уявляю цю картину : простий солдат пише про свого командира чи вищу ланку про факт корупції, передає йому рапорт (!) і все , він захищений...в кращому випадку у дусі совка командир карає весь взвід , в гіршому відразу на нуль або в сапери.
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06.08.2025 13:46 Відповісти
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06.08.2025 13:29 Відповісти
вам теж здається що з кожним днем у них прогресує рівень цинізму та дебілізму???
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06.08.2025 13:37 Відповісти
Кацапам не місце на українських інтернет сайтах.
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06.08.2025 13:59 Відповісти
Я, окуітельно куєю.Фото недебіла. Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов'язаних із нею правопорушень.

Все Новий керівник ЗСУ.
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06.08.2025 13:30 Відповісти
Напрацювання кабміну за нього.
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06.08.2025 13:31 Відповісти
Потрібно стимулювати воїнів грошовою винагородою за правдиву інформацію про корупцію, тоді роботи в НАЗК буде багато! Та й не тільки в армії!
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06.08.2025 13:32 Відповісти
ви про що??парі --тему набу та сап приберуть з новин тиждень-два,і результат їх роботи знов повернеться до рівня нуль або нічого??
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06.08.2025 13:40 Відповісти
ага. відразу відправлять на нуль без заміни. Ми вже це бачили, як зелені покидьки руками москалів вбили свідка вагнергейту.
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06.08.2025 13:32 Відповісти
Уявляю цю картину : простий солдат пише про свого командира чи вищу ланку про факт корупції, передає йому рапорт (!) і все , він захищений...в кращому випадку у дусі совка командир карає весь взвід , в гіршому відразу на нуль або в сапери.
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06.08.2025 13:46 Відповісти
Их еще и защищать нужно,коррупционеры настолько сильны,что от них нужна защита? Вот это новрсть,а мы думали они все выехали.
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06.08.2025 14:00 Відповісти
А потім їх знайдуть десь в канаві з мішком на голові!
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06.08.2025 15:05 Відповісти
 
 