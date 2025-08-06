Кабмін посилив захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує додаткові права та захист для військовослужбовців, що повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних із нею правопорушень.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Що законопроєкт передбачає?
За словами Шмигаля, документ гарантує:
- Право військовослужбовців надсилати повідомлення про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб із питань запобігання та виявлення корупції;
- Можливість вільно обирати канал для повідомлення, у тому числі звертатися напряму до НАЗК;
- Виняток із обов’язку доповідати безпосередньому командирові про такі факти.
"Мета змін - підвищити прозорість у Силах оборони, гарантувати кожному військовослужбовцю безпечний механізм інформування про корупцію та надійний захист від переслідувань чи тиску.
Це ще один крок до створення ефективної та сучасної армії, в якій немає місця корупції чи зловживанням", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+6 Влад #584963
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+5 Русский Алкаш
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+4 Vasya #607130
показати весь коментар06.08.2025 13:46 Відповісти Посилання
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