РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Производство боеприпасов в Украине Кодификация оружия
378 2

В июле кодифицировано 50 новых боеприпасов, все - украинского производства, - Минобороны

Производство боеприпасов

В течение июля 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны 50 новых боеприпасов, все они отечественного производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что среди допущенных к эксплуатации в июле преобладают кумулятивные и инженерные боеприпасы. Также в этом перечне новейшие фугасные, осколочные, термобарические боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.

Также читайте: Правительство упростило производство боеприпасов, - Минобороны

Кроме того сообщается, что за 7 месяцев 2025 года оборонное ведомство кодифицировало почти 160 новых боеприпасов украинского производства. Это почти столько же, как за весь 2024 год - в прошлом году было кодифицировано около 170 новых боеприпасов.

Автор: 

боеприпасы (2390) Минобороны (9526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Папірці то наше усьо. Ми орків нахєрячили своїми саморобними без усякої кодифікації, бо іншого нічого не було. Тепер папери на папери, коди, сертифікати і інші журнали ведення журналів. Рівень паперів такий що навіть взвод не обійдеться без діловода, який з ранку до ночі сидить за табличками усілякої хєротєні що іде з верху. Таке враження що старші начальники щиро вірять що уся ця паперова гора то є зброя проти орків... а мене тіліпає вже від них.
показать весь комментарий
06.08.2025 15:56 Ответить
50 ***********-це потужно...нових..
показать весь комментарий
06.08.2025 16:16 Ответить
 
 