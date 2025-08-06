В июле кодифицировано 50 новых боеприпасов, все - украинского производства, - Минобороны
В течение июля 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны 50 новых боеприпасов, все они отечественного производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что среди допущенных к эксплуатации в июле преобладают кумулятивные и инженерные боеприпасы. Также в этом перечне новейшие фугасные, осколочные, термобарические боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того сообщается, что за 7 месяцев 2025 года оборонное ведомство кодифицировало почти 160 новых боеприпасов украинского производства. Это почти столько же, как за весь 2024 год - в прошлом году было кодифицировано около 170 новых боеприпасов.
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