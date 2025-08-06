У липні кодифіковано 50 нових боєприпасів, усі - українського виробництва, - Міноборони

Протягом липня 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони 50 нових боєприпасів, усі вони вітчизняного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Також читайте: Уряд спростив виробництво боєприпасів, - Міноборони

Крім того повідомляється, що за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.