УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Виробництво боєприпасів в Україні Кодифікація зброї
308 2

У липні кодифіковано 50 нових боєприпасів, усі - українського виробництва, - Міноборони

Виробництво боєприпасів

Протягом липня 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони 50 нових боєприпасів, усі вони вітчизняного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають кумулятивні та інженерні боєприпаси. Також у цьому переліку новітні фугасні, уламкові, термобаричні боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Також читайте: Уряд спростив виробництво боєприпасів, - Міноборони

Крім того повідомляється, що за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало майже 160 нових боєприпасів українського виробництва. Це майже стільки ж, як за весь 2024 рік – торік було кодифіковано близько 170 нових боєприпасів.

Автор: 

боєприпаси (2330) Міноборони (7610)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Папірці то наше усьо. Ми орків нахєрячили своїми саморобними без усякої кодифікації, бо іншого нічого не було. Тепер папери на папери, коди, сертифікати і інші журнали ведення журналів. Рівень паперів такий що навіть взвод не обійдеться без діловода, який з ранку до ночі сидить за табличками усілякої хєротєні що іде з верху. Таке враження що старші начальники щиро вірять що уся ця паперова гора то є зброя проти орків... а мене тіліпає вже від них.
показати весь коментар
06.08.2025 15:56 Відповісти
50 ***********-це потужно...нових..
показати весь коментар
06.08.2025 16:16 Відповісти
 
 