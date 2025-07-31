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Новини Виробництво боєприпасів в Україні
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Уряд спростив виробництво боєприпасів, - Міноборони

виробництво боєприпасів

Кабінет Міністрів України унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну постанову № 902 від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів" ухвалено на засіданні Уряду.

Документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком.

У постанові № 902 зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

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Серед інших положень постанови:

  • Усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.
  • Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.
  • Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

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і знову міндічу, хламідії, шурмі фінансовий подгончик від свириденко.
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31.07.2025 12:51 Відповісти
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31.07.2025 12:51 Відповісти
Уряд не може *спростити виробництво*.
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31.07.2025 12:55 Відповісти
Які молодці.Швидко прийняли рішення.Вони ж не чули що війна почалася у 2014.
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31.07.2025 12:58 Відповісти
Яка війна? У нас нема війни. Е військовий стан.
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31.07.2025 13:14 Відповісти
 
 