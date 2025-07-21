Виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, артилерії - утричі, - Умєров

За два останні роки виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, а артилерії - утричі.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, команда Міністерства оборони провела системні зміни: перезапустила АОЗ, створила Державного оператора тилу, цифрову екосистему війська - "Армія+", "Резерв+", DELTA, а також налагодила закупівлі через систему DOT.Chain.

"95% дронів на фронті - українські", - заявив Умєров.

Він зазначив, що у 2025 році Україна отримала рекордні $43 млрд безпекової допомоги.

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