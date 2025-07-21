Виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, артилерії - утричі, - Умєров
За два останні роки виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, а артилерії - утричі.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, команда Міністерства оборони провела системні зміни: перезапустила АОЗ, створила Державного оператора тилу, цифрову екосистему війська - "Армія+", "Резерв+", DELTA, а також налагодила закупівлі через систему DOT.Chain.
"95% дронів на фронті - українські", - заявив Умєров.
Він зазначив, що у 2025 році Україна отримала рекордні $43 млрд безпекової допомоги.
Топ коментарі
+11 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар21.07.2025 14:57 Відповісти Посилання
+7 Ksenia VB
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+5 Ksenia VB
показати весь коментар21.07.2025 15:00 Відповісти Посилання
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І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
0х3=0
Правда зібрані на 95 % з китайських комплектуючих .Глянув я на
пикулице Умєрова і згадав класику Подревлянського :
Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.