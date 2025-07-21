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Новини Виробництво боєприпасів в Україні
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Виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, артилерії - утричі, - Умєров

Україна отримала 1 000 ноутбуків, планшети та обладнання для бойових систем

За два останні роки виробництво боєприпасів в Україні зросло у 2,5 раза, а артилерії - утричі.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, команда Міністерства оборони провела системні зміни: перезапустила АОЗ, створила Державного оператора тилу, цифрову екосистему війська - "Армія+", "Резерв+", DELTA, а також налагодила закупівлі через систему DOT.Chain.

"95% дронів на фронті - українські", - заявив Умєров.

Він зазначив, що у 2025 році Україна отримала рекордні $43 млрд безпекової допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль провів нараду з Умєровим: Найближчим часом очікуємо відчутних результатів щодо дронів-перехоплювачів

Автор: 

виробництво (1694) артилерія (810) Умєров Рустем (705)


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Топ коментарі
+11
"Дєнь ото дня растьот процент жиров у маслє..."
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21.07.2025 14:57 Відповісти
+7
Піднялися на Говерлу
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
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21.07.2025 14:59 Відповісти
+5
Він
І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
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21.07.2025 15:00 Відповісти
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"Дєнь ото дня растьот процент жиров у маслє..."
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21.07.2025 14:57 Відповісти
Це не ти браковані міни гнав на фронт?
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21.07.2025 14:58 Відповісти
Він
І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
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21.07.2025 15:00 Відповісти
Піднялися на Говерлу
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
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21.07.2025 14:59 Відповісти
А надої, надої з покосами на скільки зросли?
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21.07.2025 15:00 Відповісти
Про якість тих 95% державних дронів він промовчав
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21.07.2025 15:02 Відповісти
Стесняюсь спросить - А почему тогда БК для сбросов и для всяких БПЛА военные клепают своими силами? Если так все выросло?
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21.07.2025 15:02 Відповісти
Ого як Потужно! А де вся та зброя ділась коли на фронті поштучно видають?
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21.07.2025 15:04 Відповісти
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Шо виросло,так це фейс умєрова у 3-3,5 раза, це точно.
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21.07.2025 15:09 Відповісти
дронів - у мільйон разів, ракет - у мільярд. Ще у путіна краб, росіяни переносять столицю до сибіру бо москва вщент розбомблена
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21.07.2025 15:11 Відповісти
Ждни распиаренных ракет которые до завода шахедов достанут.
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21.07.2025 15:13 Відповісти
Есть такое понятие - эффект низкой базы. Если ты вчера скушал одну семечку подсолнуха, а сегодня 10 - то твое потребление пищи выросло в 10 раз.
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21.07.2025 15:13 Відповісти
0х2,5=0
0х3=0
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21.07.2025 15:16 Відповісти
95% дронів на фронті - українські", - заявив Умєров Джерело: https://censor.net/ua/n3564418

Правда зібрані на 95 % з китайських комплектуючих .Глянув я на пику лице Умєрова і згадав класику Подревлянського :

Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.
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21.07.2025 15:29 Відповісти
Тоді чому ми здаємо території?
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21.07.2025 15:30 Відповісти
зросло у 2,5 для арти у 3 рази, але із-за висаженого 1 млрд дерев не видно даже з спутника купленого притулою також дорога де це все зберігається заасфальнована.
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21.07.2025 15:32 Відповісти
 
 