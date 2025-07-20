Шмигаль провів нараду з Умєровим: Найближчим часом очікуємо відчутних результатів щодо дронів-перехоплювачів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на порядку денному - реалізація завдань Президента за підсумками Технологічної ставки 27 червня.

"Пройшлися по всіх пунктах.



Насамперед, забезпечення воїнів необхідною технікою та озброєнням.



Також це питання захисту українських міст. Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - зазначив Шмигаль.

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Міністр оборони додав, що із заступниками говорили про закупівлю, контрактування й фінансування виробництва.

"Пройшлися по пріоритетах. Дав відповідні завдання. Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - сказав Шмигаль.

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