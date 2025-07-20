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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Шмигаль провів нараду з Умєровим: Найближчим часом очікуємо відчутних результатів щодо дронів-перехоплювачів

Шмигаль провів нараду з Умєровим і заступниками

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на порядку денному - реалізація завдань Президента за підсумками Технологічної ставки 27 червня.

"Пройшлися по всіх пунктах.

Насамперед, забезпечення воїнів необхідною технікою та озброєнням.

Також це питання захисту українських міст. Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - зазначив Шмигаль.

Читайте: Шмигаль та Федоров обговорили масштабування виробництва дронів-перехоплювачів: Кількість успішних збиттів "шахедів" стрімко зростає

Міністр оборони додав, що із заступниками говорили про закупівлю, контрактування й фінансування виробництва.

"Пройшлися по пріоритетах. Дав відповідні завдання. Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - сказав Шмигаль.

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Автор: 

дрони (5140) Шмигаль Денис (4722) Умєров Рустем (704)


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Топ коментарі
+17
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20.07.2025 15:53 Відповісти
+9
Краще замість дронів-перехоплювачів робити ракети-перейобувачі. Так щоб прилитіло один раз в робочий час - і немає ні виробництва дронів ні виробників..
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20.07.2025 15:50 Відповісти
+8
Боже тільки не дай ім змоги завалити те що вони самі і не будували
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20.07.2025 15:47 Відповісти
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Боже тільки не дай ім змоги завалити те що вони самі і не будували
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20.07.2025 15:47 Відповісти
потрібна балістика щоб бити по теріторії РФ та розносити їх підприємства та житлові квартали не авіамодельки 50 шт на 200 шахедів
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20.07.2025 15:50 Відповісти
Витягай балістику з під ліжка.
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20.07.2025 16:08 Відповісти
наташка витігай балістику зі своєї іспанської вагіни. сиди там та клізми пенсам акуратно став ти до України не маєш нікого відношення
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20.07.2025 16:11 Відповісти
Не говорите глупостей. Ща наш президент введёт миллион "потужних санкцiй" против кацапких шахедов и будем спать спокойно. И не менее потужним миллионом видосиков, выбъет зверолюдей с нашей земли.
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20.07.2025 16:56 Відповісти
Краще замість дронів-перехоплювачів робити ракети-перейобувачі. Так щоб прилитіло один раз в робочий час - і немає ні виробництва дронів ні виробників..
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20.07.2025 15:50 Відповісти
С помощью совещания наростили выпуск! Так может круглосуточно всей ОПой совещаться?
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20.07.2025 15:51 Відповісти
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20.07.2025 15:53 Відповісти
Циркові буффонади для охлосу у виконані сікстєту клоунів продовжуться.
Охлос споживає, проблєм " са втарім сроком нєбудєть"
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20.07.2025 16:12 Відповісти
Таак!
Мільйонь вже дронів було? Було!
Довгі і короткі Нептуни були? Були!
Скільки то там тисяч ракет вже було? Було!
Ну і далі по-списку...
Так і перехоплювачі будуть...
курва, та заберіть від нього той білий порошок, хай хоч інколи в реальність повертається...
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20.07.2025 15:53 Відповісти
А що їм заважало вирішувати це питання на попередніх нарадах, коли Шмигаль був прем'єром, а Умєров - міністром оборони? 🤔 Можливо, постійні поїздки Умєрова за кордон?
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20.07.2025 15:54 Відповісти
Все, що наші пращури побудували з 1930-х років і до 2019 року, Боневтік Потукжний дав ворогу знищити і сьогодні залишається будувати тільки дрони. А як же обіцяні ракети? Президент обіцялкін і брехун і це під час війни.
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20.07.2025 15:58 Відповісти
Єрмак викрав креслення ФАУ-2 зі шкільної бібліотеки, тому потужний жиробас Умеров та Шмигаль, клон Рєнікова, цілком безпорадні. Західні партнери очевидно дадуть зелений дебілам замість балістики потужний собачий пеніс, брата того пеніса за ресурси.
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20.07.2025 15:58 Відповісти
Посмеялся от души )))
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20.07.2025 15:59 Відповісти
Їх потрібно відпустити в Америку всіх, вони втомлені.
Ну не можна на посадах людей тримати 6-7 років, вони вигоріли .
Всі напишіть заяви добровільно на заільнення негайно!
Просіть Залужного стати ВО президента нехай збирає команду справжніх професіоналів і вперед до перемоги.
По іншому війни не виграються.
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20.07.2025 16:03 Відповісти
Новини про росію: "збільшили виробництво, посилили атаки, побудували укріплення, просунулись на території, окупували населений пункт, отримали стільки-то снарядів і ракет"

Новини з України: "заявили про..., очікуємо результату, провели переговори, готуємось до укладення домовленостей, розраховуємо на поставки, домовились збільшити..."
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20.07.2025 16:03 Відповісти
Якесь шоу ідіотів.
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20.07.2025 16:11 Відповісти
Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - зазначив Шмигаль. набір слів грабіжників, для яких "найближчий час"="вічність"
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20.07.2025 16:13 Відповісти
Дайте вгадаю: всі результати будуть насправді роботою Стерненка та його спільноти, а ці діячі просто примажуться.
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20.07.2025 16:23 Відповісти
короче методичка одна на всех "очікуємо", "обговорюємо", "найближчим часом"
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20.07.2025 16:28 Відповісти
цикаво а що ця ******* робила ранише
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20.07.2025 16:39 Відповісти
"...очікуємо відчутних результатів ... "

один відомий виробник першу партію дронів антишахедів передав у військо на початку лютого, а тестування цих дронів проводив ще з осені минулого року .. зараз 20 липня .. ось скільки часу було про***но втрачено і тепер маємо відповідний результат
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20.07.2025 17:09 Відповісти
Обидва звільнені за профнедбалість.
Поставлені на нові посади з надією на краще
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20.07.2025 17:11 Відповісти
До ЗЕленського та Федорова долучається ще двоє - Шмигаль і Умєров,тепер квартет.Обіцяють дрони-перехоплювачи - скорою.Досить вам всім балаболити.Всі анонсовані вами чотирма раніше вироби повинні бути в роботі ще вчора.Не корміть сніданками солов'я.
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20.07.2025 17:27 Відповісти
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20.07.2025 17:30 Відповісти
 
 