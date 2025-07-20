Шмигаль провів нараду з Умєровим: Найближчим часом очікуємо відчутних результатів щодо дронів-перехоплювачів
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на порядку денному - реалізація завдань Президента за підсумками Технологічної ставки 27 червня.
"Пройшлися по всіх пунктах.
Насамперед, забезпечення воїнів необхідною технікою та озброєнням.
Також це питання захисту українських міст. Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - зазначив Шмигаль.
Міністр оборони додав, що із заступниками говорили про закупівлю, контрактування й фінансування виробництва.
"Пройшлися по пріоритетах. Дав відповідні завдання. Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
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Охлос споживає, проблєм " са втарім сроком нєбудєть"
Мільйонь вже дронів було? Було!
Довгі і короткі Нептуни були? Були!
Скільки то там тисяч ракет вже було? Було!
Ну і далі по-списку...
Так і перехоплювачі будуть...
курва, та заберіть від нього той білий порошок, хай хоч інколи в реальність повертається...
Ну не можна на посадах людей тримати 6-7 років, вони вигоріли .
Всі напишіть заяви добровільно на заільнення негайно!
Просіть Залужного стати ВО президента нехай збирає команду справжніх професіоналів і вперед до перемоги.
По іншому війни не виграються.
Новини з України: "заявили про..., очікуємо результату, провели переговори, готуємось до укладення домовленостей, розраховуємо на поставки, домовились збільшити..."
один відомий виробник першу партію дронів антишахедів передав у військо на початку лютого, а тестування цих дронів проводив ще з осені минулого року .. зараз 20 липня .. ось скільки часу було
про***новтрачено і тепер маємо відповідний результат
Поставлені на нові посади з надією на краще