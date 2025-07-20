Шмыгаль провел совещание с Умеровым: В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов по дронам-перехватчикам
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на повестке дня - реализация задач Президента по итогам Технологической ставки 27 июня.
"Прошлись по всем пунктам.
Прежде всего, обеспечение воинов необходимой техникой и вооружением.
Также это вопрос защиты украинских городов. Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - отметил Шмыгаль.
Министр обороны добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства.
"Прошлись по приоритетам. Дал соответствующие задания. Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - сказал Шмыгаль.
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Охлос споживає, проблєм " са втарім сроком нєбудєть"
Мільйонь вже дронів було? Було!
Довгі і короткі Нептуни були? Були!
Скільки то там тисяч ракет вже було? Було!
Ну і далі по-списку...
Так і перехоплювачі будуть...
курва, та заберіть від нього той білий порошок, хай хоч інколи в реальність повертається...
Ну не можна на посадах людей тримати 6-7 років, вони вигоріли .
Всі напишіть заяви добровільно на заільнення негайно!
Просіть Залужного стати ВО президента нехай збирає команду справжніх професіоналів і вперед до перемоги.
По іншому війни не виграються.
Новини з України: "заявили про..., очікуємо результату, провели переговори, готуємось до укладення домовленостей, розраховуємо на поставки, домовились збільшити..."