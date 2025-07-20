Шмыгаль провел совещание с Умеровым: В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов по дронам-перехватчикам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на повестке дня - реализация задач Президента по итогам Технологической ставки 27 июня.

"Прошлись по всем пунктам.



Прежде всего, обеспечение воинов необходимой техникой и вооружением.



Также это вопрос защиты украинских городов. Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - отметил Шмыгаль.

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Министр обороны добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства.

"Прошлись по приоритетам. Дал соответствующие задания. Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - сказал Шмыгаль.

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