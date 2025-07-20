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Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
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Шмыгаль провел совещание с Умеровым: В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов по дронам-перехватчикам

Шмыгаль провел совещание с Умеровым и заместителями

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на повестке дня - реализация задач Президента по итогам Технологической ставки 27 июня.

"Прошлись по всем пунктам.

Прежде всего, обеспечение воинов необходимой техникой и вооружением.

Также это вопрос защиты украинских городов. Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - отметил Шмыгаль.

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Министр обороны добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства.

"Прошлись по приоритетам. Дал соответствующие задания. Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - сказал Шмыгаль.

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Автор: 

дроны (4321) Шмыгаль Денис (2771) Умеров Рустем (618)


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Топ комментарии
+15
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20.07.2025 15:53 Ответить
+7
Краще замість дронів-перехоплювачів робити ракети-перейобувачі. Так щоб прилитіло один раз в робочий час - і немає ні виробництва дронів ні виробників..
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20.07.2025 15:50 Ответить
+6
Боже тільки не дай ім змоги завалити те що вони самі і не будували
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20.07.2025 15:47 Ответить
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Боже тільки не дай ім змоги завалити те що вони самі і не будували
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20.07.2025 15:47 Ответить
потрібна балістика щоб бити по теріторії РФ та розносити їх підприємства та житлові квартали не авіамодельки 50 шт на 200 шахедів
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20.07.2025 15:50 Ответить
Витягай балістику з під ліжка.
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20.07.2025 16:08 Ответить
наташка витігай балістику зі своєї іспанської вагіни. сиди там та клізми пенсам акуратно став ти до України не маєш нікого відношення
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20.07.2025 16:11 Ответить
Краще замість дронів-перехоплювачів робити ракети-перейобувачі. Так щоб прилитіло один раз в робочий час - і немає ні виробництва дронів ні виробників..
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20.07.2025 15:50 Ответить
С помощью совещания наростили выпуск! Так может круглосуточно всей ОПой совещаться?
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20.07.2025 15:51 Ответить
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20.07.2025 15:53 Ответить
Циркові буффонади для охлосу у виконані сікстєту клоунів продовжуться.
Охлос споживає, проблєм " са втарім сроком нєбудєть"
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20.07.2025 16:12 Ответить
Таак!
Мільйонь вже дронів було? Було!
Довгі і короткі Нептуни були? Були!
Скільки то там тисяч ракет вже було? Було!
Ну і далі по-списку...
Так і перехоплювачі будуть...
курва, та заберіть від нього той білий порошок, хай хоч інколи в реальність повертається...
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20.07.2025 15:53 Ответить
А що їм заважало вирішувати це питання на попередніх нарадах, коли Шмигаль був прем'єром, а Умєров - міністром оборони? 🤔 Можливо, постійні поїздки Умєрова за кордон?
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20.07.2025 15:54 Ответить
Все, що наші пращури побудували з 1930-х років і до 2019 року, Боневтік Потукжний дав ворогу знищити і сьогодні залишається будувати тільки дрони. А як же обіцяні ракети? Президент обіцялкін і брехун і це під час війни.
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20.07.2025 15:58 Ответить
Єрмак викрав креслення ФАУ-2 зі шкільної бібліотеки, тому потужний жиробас Умеров та Шмигаль, клон Рєнікова, цілком безпорадні. Західні партнери очевидно дадуть зелений дебілам замість балістики потужний собачий пеніс, брата того пеніса за ресурси.
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20.07.2025 15:58 Ответить
Посмеялся от души )))
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20.07.2025 15:59 Ответить
Їх потрібно відпустити в Америку всіх, вони втомлені.
Ну не можна на посадах людей тримати 6-7 років, вони вигоріли .
Всі напишіть заяви добровільно на заільнення негайно!
Просіть Залужного стати ВО президента нехай збирає команду справжніх професіоналів і вперед до перемоги.
По іншому війни не виграються.
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20.07.2025 16:03 Ответить
Новини про росію: "збільшили виробництво, посилили атаки, побудували укріплення, просунулись на території, окупували населений пункт, отримали стільки-то снарядів і ракет"

Новини з України: "заявили про..., очікуємо результату, провели переговори, готуємось до укладення домовленостей, розраховуємо на поставки, домовились збільшити..."
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20.07.2025 16:03 Ответить
Якесь шоу ідіотів.
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20.07.2025 16:11 Ответить
Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - зазначив Шмигаль. набір слів грабіжників, для яких "найближчий час"="вічність"
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20.07.2025 16:13 Ответить
Дайте вгадаю: всі результати будуть насправді роботою Стерненка та його спільноти, а ці діячі просто примажуться.
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20.07.2025 16:23 Ответить
короче методичка одна на всех "очікуємо", "обговорюємо", "найближчим часом"
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20.07.2025 16:28 Ответить
цикаво а що ця ******* робила ранише
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20.07.2025 16:39 Ответить
 
 