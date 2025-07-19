Шмыгаль и Федоров обсудили масштабирование производства дронов-перехватчиков: количество успешных сбиваний "шахедов" стремительно растет.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи они обсудили ключевые направления взаимодействия в развитии оборонных технологий и инноваций.

"В центре внимания - масштабирование технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности дроны-перехватчики. Эта технология сделала невероятный прорыв, и количество успешных сбиваний "шахедов" ежемесячно стремительно растет. Важно находить и быстро масштабировать антишахедные решения. Это задача, которую поставил президент", - подчеркнул Шмыгаль.

Также они говорили о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии.