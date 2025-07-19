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Новости Фото Индустрия дронов
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Шмыгаль и Федоров обсудили масштабирование производства дронов-перехватчиков: количество успешных сбиваний "шахедов" стремительно растет.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи они обсудили ключевые направления взаимодействия в развитии оборонных технологий и инноваций.

"В центре внимания - масштабирование технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, в частности дроны-перехватчики. Эта технология сделала невероятный прорыв, и количество успешных сбиваний "шахедов" ежемесячно стремительно растет. Важно находить и быстро масштабировать антишахедные решения. Это задача, которую поставил президент", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль и Федоров

Также они говорили о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии.

Автор: 

Федоров Михаил (518) Шмыгаль Денис (2768) Defence City (4)


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Два брата акробата ..один член другий лопата
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19.07.2025 15:10 Ответить
"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційна одиниция (творець на фото)
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19.07.2025 15:11 Ответить
корежить кацапье от Федорова
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19.07.2025 15:16 Ответить
А саме чому цапьячим ізиком написало?
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19.07.2025 15:24 Ответить
розкажіть про цю успішність одесі або Києву. 2 придурки
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19.07.2025 15:17 Ответить
Якщо оці обговорили, то значить ДОНАТИТИ треба ще більш, друзі. Бо ЗСУ без грошей та дронів ніяк ! Ну, а ці як жили у вічному святі, так і будуть жити. З шашликами звісно від Лідора. Трясця, в України зараз головна проблема - президент! Позбутись нього, і ми підемо до перемоги ! З іншими, в інший спосіб. Злочинці мають сидіти в тюрмі ! А не керувати.
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19.07.2025 15:19 Ответить
Шмигаль умеров федоров, це, як єрмак татаров гетьманцев= образи совдепівських, Трус Бивалий і Балбес, тільки в Україні, і під час московської війни!
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19.07.2025 15:22 Ответить
до влади прийшов антимайдан
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19.07.2025 15:29 Ответить
де зростає??? у вологих фантазіях бестолкових чиновників?
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19.07.2025 15:25 Ответить
Якого ху_(я) ви всі досі юзаєте телеграм? Особоиво це небезепчно, яко його юзають наші держслужбовці. Ви не знаєете, звітки телеграм і хто його контролює?
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19.07.2025 15:30 Ответить
Сам факт того, що державні службовці щось пишуть в телеграм, є фактом державної зради.
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19.07.2025 15:31 Ответить
 
 