Шмигаль та Федоров обговорили масштабування виробництва дронів-перехоплювачів: Кількість успішних збиттів "шахедів" стрімко зростає

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі вони обговорили ключові напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій.

"У центрі уваги - масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "шахедів" щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент", - наголосив Шмигаль.

Також вони говорили про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії.