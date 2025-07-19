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Новини Фото Індустрія дронів
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Шмигаль та Федоров обговорили масштабування виробництва дронів-перехоплювачів: Кількість успішних збиттів "шахедів" стрімко зростає

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі вони обговорили ключові напрями взаємодії в розвитку оборонних технологій та інновацій.

"У центрі уваги - масштабування технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема дрони-перехоплювачі. Ця технологія зробила неймовірний прорив, і кількість успішних збиттів "шахедів" щомісяця стрімко зростає. Важливо знаходити та швидко масштабувати антишахедні рішення. Це завдання, яке поставив президент", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль та Федоров

Також вони говорили про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії.

Автор: 

Федоров Михайло (907) Шмигаль Денис (4720) Defence City (5)


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Топ коментарі
+10
розкажіть про цю успішність одесі або Києву. 2 придурки
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19.07.2025 15:17 Відповісти
+8
А до цього прем'єр та його міністр не були знайомі чи не знали, що Україна воює?
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19.07.2025 15:34 Відповісти
+7
Два брата акробата ..один член другий лопата
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19.07.2025 15:10 Відповісти
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Два брата акробата ..один член другий лопата
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19.07.2025 15:10 Відповісти
"престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них е-бала"

е-бал - офіційна одиниция (творець на фото)
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19.07.2025 15:11 Відповісти
корежить кацапье от Федорова
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19.07.2025 15:16 Відповісти
А саме чому цапьячим ізиком написало?
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19.07.2025 15:24 Відповісти
Та ви шо? Тобто, якщо людину вибішує корупція, то це прояв кацапівзму? Не навпаки?
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19.07.2025 15:32 Відповісти
розкажіть про цю успішність одесі або Києву. 2 придурки
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19.07.2025 15:17 Відповісти
Якщо оці обговорили, то значить ДОНАТИТИ треба ще більш, друзі. Бо ЗСУ без грошей та дронів ніяк ! Ну, а ці як жили у вічному святі, так і будуть жити. З шашликами звісно від Лідора. Трясця, в України зараз головна проблема - президент! Позбутись нього, і ми підемо до перемоги ! З іншими, в інший спосіб. Злочинці мають сидіти в тюрмі ! А не керувати.
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19.07.2025 15:19 Відповісти
Шмигаль умеров федоров, це, як єрмак татаров гетьманцев= образи совдепівських, Трус Бивалий і Балбес, тільки в Україні, і під час московської війни!
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19.07.2025 15:22 Відповісти
де зростає??? у вологих фантазіях бестолкових чиновників?
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19.07.2025 15:25 Відповісти
Якого ху_(я) ви всі досі юзаєте телеграм? Особоиво це небезепчно, яко його юзають наші держслужбовці. Ви не знаєете, звітки телеграм і хто його контролює?
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19.07.2025 15:30 Відповісти
Сам факт того, що державні службовці щось пишуть в телеграм, є фактом державної зради.
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19.07.2025 15:31 Відповісти
Бо це є "злиттям" інформації ворогу
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19.07.2025 15:33 Відповісти
А до цього прем'єр та його міністр не були знайомі чи не знали, що Україна воює?
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19.07.2025 15:34 Відповісти
Які вгодовані, лискучі державні мужі в нашого Лідора, а не бомжі в помятих пінджаках, як при Порошенко було
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19.07.2025 15:50 Відповісти
Вже тошнить від цього піару. Замість роботи по захисту України пістійні морди в ЗМІ Де ідіоти ваша чоловіча гідність?!!
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19.07.2025 15:50 Відповісти
Ты где там мужиков увидел
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19.07.2025 15:53 Відповісти
Шо б "да" так "нет"...
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19.07.2025 15:50 Відповісти
Ну хоч познайомилися
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19.07.2025 15:55 Відповісти
Щасливі та усміхнені, хоч комусь життя вдалося
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19.07.2025 16:10 Відповісти
Два ди-джігітовальщики по своїм кишеням.
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19.07.2025 16:19 Відповісти
 
 