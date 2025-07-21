Производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, артиллерии - в три раза, - Умеров
За два последних года производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, а артиллерии - втрое.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, команда Министерства обороны провела системные изменения: перезапустила АОЗ, создала Государственного оператора тыла, цифровую экосистему войска -"Армия+", "Резерв+", DELTA, а также наладила закупки через систему DOT.Chain.
"95% дронов на фронте - украинские", - заявил Умеров.
Он отметил, что в 2025 году Украина получила рекордные $43 млрд помощи в сфере безопасности.
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І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
0х3=0
Правда зібрані на 95 % з китайських комплектуючих .Глянув я на
пикулице Умєрова і згадав класику Подревлянського :
Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.