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Новости Производство боеприпасов в Украине
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Производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, артиллерии - в три раза, - Умеров

Украина получила 1 000 ноутбуков, планшеты и оборудование для боевых систем

За два последних года производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, а артиллерии - втрое.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, команда Министерства обороны провела системные изменения: перезапустила АОЗ, создала Государственного оператора тыла, цифровую экосистему войска -"Армия+", "Резерв+", DELTA, а также наладила закупки через систему DOT.Chain.

"95% дронов на фронте - украинские", - заявил Умеров.

Он отметил, что в 2025 году Украина получила рекордные $43 млрд помощи в сфере безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль провел совещание с Умеровым: В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов по дронам-перехватчикам

Автор: 

производство (507) артиллерия (657) Умеров Рустем (619)


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Топ комментарии
+12
"Дєнь ото дня растьот процент жиров у маслє..."
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21.07.2025 14:57 Ответить
+8
Піднялися на Говерлу
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
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21.07.2025 14:59 Ответить
+6
Він
І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
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21.07.2025 15:00 Ответить
Комментировать
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"Дєнь ото дня растьот процент жиров у маслє..."
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21.07.2025 14:57 Ответить
Це не ти браковані міни гнав на фронт?
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21.07.2025 14:58 Ответить
Він
І нічого ви йому не зробите, рейтинг зепоца найкраще ППО у світі
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21.07.2025 15:00 Ответить
Піднялися на Говерлу
Заспівали 'Ще не вмерла"
І спитала їх Говерла :" ви подбали, щоб не вмерла?"
Бо таке щось обираєте, що самі повимираєте
Ліна Костенко
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21.07.2025 14:59 Ответить
А надої, надої з покосами на скільки зросли?
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21.07.2025 15:00 Ответить
Про якість тих 95% державних дронів він промовчав
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21.07.2025 15:02 Ответить
Стесняюсь спросить - А почему тогда БК для сбросов и для всяких БПЛА военные клепают своими силами? Если так все выросло?
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21.07.2025 15:02 Ответить
Ого як Потужно! А де вся та зброя ділась коли на фронті поштучно видають?
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21.07.2025 15:04 Ответить
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21.07.2025 15:06 Ответить
Шо виросло,так це фейс умєрова у 3-3,5 раза, це точно.
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21.07.2025 15:09 Ответить
дронів - у мільйон разів, ракет - у мільярд. Ще у путіна краб, росіяни переносять столицю до сибіру бо москва вщент розбомблена
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21.07.2025 15:11 Ответить
Ждни распиаренных ракет которые до завода шахедов достанут.
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21.07.2025 15:13 Ответить
Есть такое понятие - эффект низкой базы. Если ты вчера скушал одну семечку подсолнуха, а сегодня 10 - то твое потребление пищи выросло в 10 раз.
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21.07.2025 15:13 Ответить
0х2,5=0
0х3=0
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21.07.2025 15:16 Ответить
95% дронів на фронті - українські", - заявив Умєров Джерело: https://censor.net/ua/n3564418

Правда зібрані на 95 % з китайських комплектуючих .Глянув я на пику лице Умєрова і згадав класику Подревлянського :

Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.
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21.07.2025 15:29 Ответить
Тоді чому ми здаємо території?
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21.07.2025 15:30 Ответить
Бо ми рахуємо разами, а кацапи мільйонами - відчуйте різницю
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21.07.2025 16:38 Ответить
зросло у 2,5 для арти у 3 рази, але із-за висаженого 1 млрд дерев не видно даже з спутника купленого притулою також дорога де це все зберігається заасфальнована.
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21.07.2025 15:32 Ответить
агента умерова представить к следующему воинскому званию фсб рф
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21.07.2025 15:40 Ответить
ВІЙСЬКОВІ кажуть інше. Так хто БРЕШЕ ? Впевнений, військові ніколи не будуть брехати щодо їх "ну дуже цікавих мін" або снарядів з дивним діаметром-калібром.
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21.07.2025 16:17 Ответить
Зауважте... І це вже при умерові.... ото працює чувак!
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21.07.2025 16:33 Ответить
Цікаво: трамп дав кацапам 50 днів щоб вони припинили війну. Тобто, ініціатива про переговори або інші дії стосовно цього повинні виходити від них. Аж ні - цей лантух на посаді очільника рнбо ініціює з кацапами третій раунд переговорів. Тобто, рятує кацапів - ну, потриндять, ну, когось повернуть, і відрапортують трампу: "батя, я стараюсь...", але фошизди з нациками не здаються. Не очікуйте нічого після тих міфічних 50-ти днів - нічого не зміниться на краще для нас...
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21.07.2025 16:35 Ответить
 
 