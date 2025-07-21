Производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, артиллерии - в три раза, - Умеров

За два последних года производство боеприпасов в Украине выросло в 2,5 раза, а артиллерии - втрое.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, команда Министерства обороны провела системные изменения: перезапустила АОЗ, создала Государственного оператора тыла, цифровую экосистему войска -"Армия+", "Резерв+", DELTA, а также наладила закупки через систему DOT.Chain.

"95% дронов на фронте - украинские", - заявил Умеров.

Он отметил, что в 2025 году Украина получила рекордные $43 млрд помощи в сфере безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль провел совещание с Умеровым: В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов по дронам-перехватчикам