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Новости Производство боеприпасов в Украине
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Правительство упростило производство боеприпасов, - Минобороны

производство боеприпасов

Кабинет Министров Украины унормировал отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее постановление № 902 от 16 июля 2025 года "Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов" принято на заседании правительства.

Документ утверждает Порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур. Также внесены изменения в другие постановления для согласования с новым Порядком.

В постановлении № 902 указано, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта (утвержденного постановлением КМУ №763), продолжают свою деятельность. Это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

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Среди других положений постановления:

  • Все свидетельства на хранение взрывчатых материалов военного назначения, выданные ранее в соответствии с постановлением №763, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. Производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.
  • Важное уточнение - любые взрывчатые материалы промышленного назначения (даже охотничий порох), используемые для создания боеприпасов для Сил обороны, классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонном производстве.
  • Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов. Это позволяет предприятиям, имеющим необходимые технологии и компетенции оперативно разворачивать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения.

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боеприпасы (2389) Минобороны (9511) производство (511)


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і знову міндічу, хламідії, шурмі фінансовий подгончик від свириденко.
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31.07.2025 12:51 Ответить
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31.07.2025 12:51 Ответить
Уряд не може *спростити виробництво*.
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31.07.2025 12:55 Ответить
Які молодці.Швидко прийняли рішення.Вони ж не чули що війна почалася у 2014.
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31.07.2025 12:58 Ответить
Яка війна? У нас нема війни. Е військовий стан.
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31.07.2025 13:14 Ответить
 
 