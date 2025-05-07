Минобороны с начала года допустило к эксплуатации более 60 образцов боеприпасов украинского производства. ФОТО

С начала года оборонное ведомство допустило к эксплуатации более 60 образцов боеприпасов различного назначения украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"В апреле Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более полутора десятков образцов боеприпасов украинского производства. А с начала года оборонное ведомство допустило к эксплуатации более 60 образцов боеприпасов различного назначения", - говорится в сообщении.

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Назначение боеприпасов

Самая большая группа - для беспилотных систем.

В перечне новинок также

боеприпасы для артиллерии и минометов,

инженерные,

боеприпасы для стрелкового оружия различных типов: как советских калибров, так и под калибры НАТО.

Гранатометные боеприпасы

Отечественные оружейники также разработали практические гранатометные боеприпасы для подствольных или автоматических гранатометов калибра 40 мм. Речь идет о двух типах гранатометных боеприпасов - инертный и маркерный. Маркерная 40-мм граната снаряжена цветным красителем. Инертная - лишена взрывного заряда. Практические гранатометные боеприпасы используются для обучения личного состава и приведения оружия к нормальному бою.

На фото: 40-мм гранатометные боеприпасы

"Важно, что отечественным оружейникам удается осваивать производство новых образцов боеприпасов различного назначения. Наша задача - как можно быстрее освоить производство широкой номенклатуры вооружения и техники. Максимальная самодостаточность в производстве ВВТ - больше возможностей обеспечения потребностей войска", - сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

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