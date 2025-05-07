Міноборони з початку року допустило до експлуатації понад 60 зразків боєприпасів українського виробництва. ФОТО
Від початку року оборонне відомство допустило до експлуатації понад 60 зразків боєприпасів різного призначення українського виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
"У квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад півтора десятка зразків боєприпасів українського виробництва. А від початку року оборонне відомство допустило до експлуатації понад 60 зразків боєприпасів різного призначення", - ідеться в повідомленні.
Призначення боєприпасів
- Найбільша група – для безпілотних систем.
У переліку новинок також
- боєприпаси для артилерії та мінометів,
- інженерні,
- боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО.
Гранатометні боєприпаси
Вітчизняні зброярі також розробили практичні гранатометні боєприпаси для підствольних або автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Йдеться про два типи гранатометних боєприпасів – інертний та маркерний. Маркерна 40-мм граната споряджена кольоровим барвником. Інертна – позбавлена вибухового заряду. Практичні гранатометні боєприпаси використовуються для навчання особового складу та приведення зброї до нормального бою.
На фото: 40-мм гранатометні боєприпаси
"Важливо, що вітчизняним зброярам вдається освоювати виробництво нових зразків боєприпасів різного призначення. Наше завдання – якнайшвидше освоїти виробництво широкої номенклатури озброєння та техніки. Максимальна самодостатність у виробництві ОВТ – більше можливостей забезпечення потреб війська", – повідомив заступник міністра оброни України Валерій Чуркін.
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