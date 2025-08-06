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Новости Военная помощь Украине
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В НАТО призывают союзников присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.

нато

В ближайшее время к инициативе PURL по поставкам американского оружия Украине могут присоединиться новые страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В НАТО надеются на расширение участия союзников в финансировании поставок американского оружия Украине в рамках инициативы PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List).

"Участие в этой инициативе является добровольным, и мы настоятельно призываем всех союзников присоединиться к ней", - отметил представитель Альянса.

По его словам, пакеты помощи будут формироваться быстро и предоставляться на регулярной основе. В НАТО ожидают, что в ближайшее время будет объявлено о новых участниках программы.

Читайте: НАТО будет координировать регулярные поставки оружия в Украину, - AP

Напоминаем, 14 июля США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют новую инициативу НАТО, которая обеспечит Украину высокоприоритетным американским оружием. Общая сумма взноса - 500 миллионов долларов. Ранее Нидерланды профинансировали первый пакет помощи в рамках PURL на сумму 500 миллионов евро.

Автор: 

НАТО (10246) оружие (10386)


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Вже зараз можу сказати, що до цієї ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List) не приєднається добра половина з 32-х країн НАТО на чолі з США. Тобто, вони відмовляться вносити бабло у цей спільний фонд оплати зброї виробництва США для України.

І це - фактичний розвал НАТО. Цього довгі роки намагався дістатись ***** на чолі своєї імперії касапського лаптєстану. І, як видно, домігся.
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06.08.2025 17:30 Ответить
Ну - в кулуарах Євросоюзу вже давно гуляє "тема" створення, на базі НАТО, Європейського оборонного союзу...
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06.08.2025 17:41 Ответить
Цікаво а от сша, чч член блоку НАТО, скільки грошей на цю ініциативу виділить?
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06.08.2025 17:38 Ответить
О
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06.08.2025 17:49 Ответить
 
 