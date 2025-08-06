В НАТО призывают союзников присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.

В ближайшее время к инициативе PURL по поставкам американского оружия Украине могут присоединиться новые страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В НАТО надеются на расширение участия союзников в финансировании поставок американского оружия Украине в рамках инициативы PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List).

"Участие в этой инициативе является добровольным, и мы настоятельно призываем всех союзников присоединиться к ней", - отметил представитель Альянса.

По его словам, пакеты помощи будут формироваться быстро и предоставляться на регулярной основе. В НАТО ожидают, что в ближайшее время будет объявлено о новых участниках программы.

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Напоминаем, 14 июля США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют новую инициативу НАТО, которая обеспечит Украину высокоприоритетным американским оружием. Общая сумма взноса - 500 миллионов долларов. Ранее Нидерланды профинансировали первый пакет помощи в рамках PURL на сумму 500 миллионов евро.