У НАТО закликають союзників долучитися до фінансування американської зброї для України
Найближчим часом до ініціативи PURL щодо постачання американської зброї Україні можуть долучитися нові країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У НАТО сподіваються на розширення участі союзників у фінансуванні постачання американської зброї Україні в межах ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List).
"Участь у цій ініціативі є добровільною, й ми наполегливо закликаємо всіх союзників долучитися до неї", — зазначив представник Альянсу.
За його словами, пакети допомоги формуватимуться швидко та надаватимуться на регулярній основі. В НАТО очікують, що найближчим часом буде оголошено про нових учасників програми.
Нагадуємо, 14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують нову ініціативу НАТО, яка забезпечить Україну високопріоритетною американською зброєю. Загальна сума внеску — 500 мільйонів доларів. Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро.
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І це - фактичний розвал НАТО. Цього довгі роки намагався дістатись ***** на чолі своєї імперії касапського лаптєстану. І, як видно, домігся.