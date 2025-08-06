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Новини Військова допомога Україні
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У НАТО закликають союзників долучитися до фінансування американської зброї для України

нато

Найближчим часом до ініціативи PURL щодо постачання американської зброї Україні можуть долучитися нові країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У НАТО сподіваються на розширення участі союзників у фінансуванні постачання американської зброї Україні в межах ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List).

"Участь у цій ініціативі є добровільною, й ми наполегливо закликаємо всіх союзників долучитися до неї", — зазначив представник Альянсу.

За його словами, пакети допомоги формуватимуться швидко та надаватимуться на регулярній основі. В НАТО очікують, що найближчим часом буде оголошено про нових учасників програми.

Читайте: НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP

Нагадуємо, 14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують нову ініціативу НАТО, яка забезпечить Україну високопріоритетною американською зброєю. Загальна сума внеску — 500 мільйонів доларів. Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро.

Автор: 

НАТО (6708) зброя (7672)


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Вже зараз можу сказати, що до цієї ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List) не приєднається добра половина з 32-х країн НАТО на чолі з США. Тобто, вони відмовляться вносити бабло у цей спільний фонд оплати зброї виробництва США для України.

І це - фактичний розвал НАТО. Цього довгі роки намагався дістатись ***** на чолі своєї імперії касапського лаптєстану. І, як видно, домігся.
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06.08.2025 17:30 Відповісти
Ну - в кулуарах Євросоюзу вже давно гуляє "тема" створення, на базі НАТО, Європейського оборонного союзу...
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06.08.2025 17:41 Відповісти
Цікаво а от сша, чч член блоку НАТО, скільки грошей на цю ініциативу виділить?
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06.08.2025 17:38 Відповісти
О
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06.08.2025 17:49 Відповісти
 
 