В России зафиксировано рекордное количество отключений интернета, - СВР

В июле 2025 года в России зафиксировали рекордные 2099 случаев отключения интернета.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, это абсолютный рекорд для РФ. В то же время разведка отмечает, что Россия активно готовит временно оккупированные территории к полному отключению мобильного интернета. В частности, в Крыму оккупационная администрация начала официально предупреждать население о предстоящей блокировке связи.

Эти действия объясняют соображениями безопасности и "борьбой с кибердиверсиями", однако СВР считает это частью масштабной стратегии изоляции временно оккупированных территорий от украинского и мирового информационного пространства.

Также искусственные ограничения доступа к интернету фиксируются в оккупированных районах Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

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