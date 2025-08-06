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Новости Разведка Украины
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В России зафиксировано рекордное количество отключений интернета, - СВР

сайт, интернет

В июле 2025 года в России зафиксировали рекордные 2099 случаев отключения интернета.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, это абсолютный рекорд для РФ. В то же время разведка отмечает, что Россия активно готовит временно оккупированные территории к полному отключению мобильного интернета. В частности, в Крыму оккупационная администрация начала официально предупреждать население о предстоящей блокировке связи.

Эти действия объясняют соображениями безопасности и "борьбой с кибердиверсиями", однако СВР считает это частью масштабной стратегии изоляции временно оккупированных территорий от украинского и мирового информационного пространства.

Также искусственные ограничения доступа к интернету фиксируются в оккупированных районах Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

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Автор: 

интернет (1714) россия (96812) внешняя разведка (397)


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Топ комментарии
+2
Яка сумна новина 🤣
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06.08.2025 17:38 Ответить
+1
пусть московиты выписывают газету ПРАВДА и идут на почту чтобы позвонить родственнику в Хабаровск и Якутию
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06.08.2025 17:38 Ответить
+1
Смерть шпійонаммм
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06.08.2025 17:40 Ответить
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Яка сумна новина 🤣
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06.08.2025 17:38 Ответить
пусть московиты выписывают газету ПРАВДА и идут на почту чтобы позвонить родственнику в Хабаровск и Якутию
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06.08.2025 17:38 Ответить
Читай статтю - а не тільки заголовок... Тут мова йде про відключення від Інтернет ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ - а не самої Росії!
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06.08.2025 17:44 Ответить
На россії , що би зателефонувати на хабаровськ, треба сплатити за дзвінок великі гроші. Працює внутрішній роумінг. Якість зв'язку у них погана.
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06.08.2025 17:44 Ответить
Газетный киоск. Покупатель:
- Правда есть?
- Правды нет
-А Россия?
- Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.
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06.08.2025 17:48 Ответить
Смерть шпійонаммм
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06.08.2025 17:40 Ответить
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06.08.2025 17:45 Ответить
Чебурнет чебурнетнувся.
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06.08.2025 17:48 Ответить
Вот так потихоньку и без кипиша им втюхают интернет по образу кндр, старое поколение будет вспоминать его как колбасу по 2.20, а новое в душе япать не будут как это, что хочу то и ищу!
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06.08.2025 17:49 Ответить
Пусть им совсем отключат а только смердят лаптями в комментариях в соцсетях.
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06.08.2025 17:53 Ответить
Бидлу прогрес та іннформаційні технології не потрібні!
Бидло повинно бути покірним, на те воно й бидло!
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06.08.2025 18:03 Ответить
 
 