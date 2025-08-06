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Новини Розвідка України
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У Росії зафіксовано рекордну кількість відключень інтернету, - СЗР

сайт,інтернет

У липні 2025 року в Росії зафіксували рекордні 2099 випадків відключення інтернету.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, це абсолютний рекорд для РФ. Водночас розвідка зазначає, що Росія активно готує тимчасово окуповані території до повного відключення мобільного інтернету. Зокрема, у Криму окупаційна адміністрація почала офіційно попереджати населення про майбутнє блокування зв’язку.

Ці дії пояснюють міркуваннями безпеки та "боротьбою з кібердиверсіями", однак СЗР вважає це частиною масштабної стратегії ізоляції тимчасово окупованих територій від українського та світового інформаційного простору.

Також штучні обмеження доступу до інтернету фіксуються в окупованих районах Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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Автор: 

інтернет (2056) росія (67072) зовнішня розвідка (487)


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Топ коментарі
+2
Яка сумна новина 🤣
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06.08.2025 17:38 Відповісти
+1
пусть московиты выписывают газету ПРАВДА и идут на почту чтобы позвонить родственнику в Хабаровск и Якутию
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06.08.2025 17:38 Відповісти
+1
Смерть шпійонаммм
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06.08.2025 17:40 Відповісти
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Яка сумна новина 🤣
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06.08.2025 17:38 Відповісти
пусть московиты выписывают газету ПРАВДА и идут на почту чтобы позвонить родственнику в Хабаровск и Якутию
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06.08.2025 17:38 Відповісти
Читай статтю - а не тільки заголовок... Тут мова йде про відключення від Інтернет ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ - а не самої Росії!
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06.08.2025 17:44 Відповісти
На россії , що би зателефонувати на хабаровськ, треба сплатити за дзвінок великі гроші. Працює внутрішній роумінг. Якість зв'язку у них погана.
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06.08.2025 17:44 Відповісти
Газетный киоск. Покупатель:
- Правда есть?
- Правды нет
-А Россия?
- Вся продана. Есть Труд за 3 копейки.
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06.08.2025 17:48 Відповісти
Смерть шпійонаммм
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06.08.2025 17:40 Відповісти
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06.08.2025 17:45 Відповісти
Чебурнет чебурнетнувся.
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06.08.2025 17:48 Відповісти
Вот так потихоньку и без кипиша им втюхают интернет по образу кндр, старое поколение будет вспоминать его как колбасу по 2.20, а новое в душе япать не будут как это, что хочу то и ищу!
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06.08.2025 17:49 Відповісти
Пусть им совсем отключат а только смердят лаптями в комментариях в соцсетях.
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06.08.2025 17:53 Відповісти
Бидлу прогрес та іннформаційні технології не потрібні!
Бидло повинно бути покірним, на те воно й бидло!
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06.08.2025 18:03 Відповісти
 
 