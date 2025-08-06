У Росії зафіксовано рекордну кількість відключень інтернету, - СЗР

У липні 2025 року в Росії зафіксували рекордні 2099 випадків відключення інтернету.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, це абсолютний рекорд для РФ. Водночас розвідка зазначає, що Росія активно готує тимчасово окуповані території до повного відключення мобільного інтернету. Зокрема, у Криму окупаційна адміністрація почала офіційно попереджати населення про майбутнє блокування зв’язку.

Ці дії пояснюють міркуваннями безпеки та "боротьбою з кібердиверсіями", однак СЗР вважає це частиною масштабної стратегії ізоляції тимчасово окупованих територій від українського та світового інформаційного простору.

Також штучні обмеження доступу до інтернету фіксуються в окупованих районах Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дедалі більше жінок йдуть працювати в ГУР, а от вербувати їх складніше, вони хитріші за чоловіків, - Буданов