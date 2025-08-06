Силы беспилотных систем в течение суток поразили 786 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 5-6 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 786 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

179 единиц личного состава, из которых 97 - ликвидировано;

65 единиц автомобильной техники и 36 мотоциклов;

31 артиллерийская система, 4 танка и 4 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 11 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение августа (01-06.07) уничтожено/поражено 4158 целей, из которых 996 - личный состав противника.

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