Силы беспилотных систем в течение суток поразили 786 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 5-6 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 786 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 179 единиц личного состава, из которых 97 - ликвидировано;
- 65 единиц автомобильной техники и 36 мотоциклов;
- 31 артиллерийская система, 4 танка и 4 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 11 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение августа (01-06.07) уничтожено/поражено 4158 целей, из которых 996 - личный состав противника.
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