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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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Силы беспилотных систем в течение суток поразили 786 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 5-6 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 786 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 179 единиц личного состава, из которых 97 - ликвидировано;
  • 65 единиц автомобильной техники и 36 мотоциклов;
  • 31 артиллерийская система, 4 танка и 4 единицы бронетехники.

поражение

Кроме того, уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 11 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение августа (01-06.07) уничтожено/поражено 4158 целей, из которых 996 - личный состав противника.

Смотрите также: Подразделения Сил беспилотных систем поразили 817 целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

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