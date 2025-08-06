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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 786 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

дрони, безпілотник

Впродовж доби 5-6 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 786 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 179 одиниць особового складу, з яких 97 – ліквідовано;
  • 65 одиниць автомобільної техніки та 36 мотоциклів;
  • 31 артилерійську систему, 4 танки та 4 одиниці бронетехніки.

ураження

Крім того, знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

Всього протягом серпня (01–06.07) знищено/уражено 4158 цілей, з яких 996 – особовий склад противника.

Дивіться також: Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 817 цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

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ліквідація (4305) знищення (7924) Сили безпілотних систем (187)


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