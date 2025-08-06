Сили безпілотних систем упродовж доби уразили 786 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 5-6 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 786 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 179 одиниць особового складу, з яких 97 – ліквідовано;
- 65 одиниць автомобільної техніки та 36 мотоциклів;
- 31 артилерійську систему, 4 танки та 4 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.
Всього протягом серпня (01–06.07) знищено/уражено 4158 цілей, з яких 996 – особовий склад противника.
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