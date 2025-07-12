Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 817 цілей за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 11-12 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 унікальні цілі противника.
Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом доби підрозділи угруповання СБС уразили:
- 191 одиницю особового складу, з яких 128 – ліквідовано;
- 36 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
- 16 артилерійських систем, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.
Крім того, знищено 43 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 17 точок вильоту операторів БПЛА.
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