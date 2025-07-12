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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 817 цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 11-12 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 унікальні цілі противника.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом доби підрозділи угруповання СБС уразили:

  • 191 одиницю особового складу, з яких 128 – ліквідовано;
  • 36 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
  • 16 артилерійських систем, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.

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Робота Сил безпілотних систем за добу

Крім того, знищено 43 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 17 точок вильоту операторів БПЛА.

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безпілотник (4505) знищення (7783) Сили безпілотних систем (145)


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