Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 817 цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 11-12 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 унікальні цілі противника.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом доби підрозділи угруповання СБС уразили:

191 одиницю особового складу, з яких 128 – ліквідовано;

36 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;

16 артилерійських систем, 5 одиниць бронетехніки та 1 танк.

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Крім того, знищено 43 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 17 точок вильоту операторів БПЛА.