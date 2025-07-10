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Дронарі 414-ї бригади спалили ворожий тягач з гарматою. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили ворожий тягач з гарматою.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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10.07.2025 22:48 Відповісти
 
 