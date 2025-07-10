1 015 1
Дронарі 414-ї бригади спалили ворожий тягач з гарматою. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили ворожий тягач з гарматою.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар10.07.2025 22:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль