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Дронари 414-й бригады сожгли вражеский тягач с орудием. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили вражеский тягач с орудием.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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дроны (4270) Силы беспилотных систем (140) 414 Птахи Мадяра (16)


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10.07.2025 22:48 Ответить
 
 