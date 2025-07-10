Дронари 414-й бригады сожгли вражеский тягач с орудием. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили вражеский тягач с орудием.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий10.07.2025 22:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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