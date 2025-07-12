Подразделения Сил беспилотных систем поразили 817 целей за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 11-12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 уникальные цели противника.
Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в течение суток подразделения группировки СБС поразили:
- 191 единицу личного состава, из которых 128 - ликвидировано;
- 36 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;
- 16 артиллерийских систем, 5 единиц бронетехники и 1 танк.
Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 17 точек вылета операторов БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль