РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8196 посетителей онлайн
Новости Группировка Сил беспилотных операций Результаты работы подразделений СБС
349 0

Подразделения Сил беспилотных систем поразили 817 целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 11-12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 уникальные цели противника.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение суток подразделения группировки СБС поразили:

  • 191 единицу личного состава, из которых 128 - ликвидировано;
  • 36 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;
  • 16 артиллерийских систем, 5 единиц бронетехники и 1 танк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 414-й бригады сожгли вражеский тягач с пушкой. ВИДЕО

Работа Сил беспилотных систем за сутки

Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 17 точек вылета операторов БПЛА.

Автор: 

беспилотник (3919) уничтожение (7471) Силы беспилотных систем (143)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 