Подразделения Сил беспилотных систем поразили 817 целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 11-12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 уникальные цели противника.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение суток подразделения группировки СБС поразили:

191 единицу личного состава, из которых 128 - ликвидировано;

36 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;

16 артиллерийских систем, 5 единиц бронетехники и 1 танк.

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Кроме того, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 17 точек вылета операторов БПЛА.