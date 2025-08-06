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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 6 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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И тут же россия запускает шахеды по Украине.
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А когда россия в своей истории не обманывала?
Тот же Трамп весь красный от злости, от того, что россия постоянно его обманывала и водила за нос.
Неужели Зеленский опять заглянул в "глаза" путину?