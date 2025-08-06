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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 6 августа россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали Измаильский район Одесской области: повреждена газовая инфраструктура

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Воздушные силы (2583) Шахед (1368) война в Украине (5542)


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Летить відповідь путлєра
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06.08.2025 21:43 Ответить
Прекрасний Віткоф провів прекрасні перемовини і досяг прекрасних результатів.
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06.08.2025 21:44 Ответить
Домовились,війну треба закінчувати.Полетели!
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06.08.2025 21:49 Ответить
Росія ... налаштована на припинення вогню. - Зеленський
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И тут же россия запускает шахеды по Украине.
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06.08.2025 21:55 Ответить
ну пока ничего не будет подписано , будут летать в обе стороны это же база
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06.08.2025 22:12 Ответить
Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський
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А когда россия в своей истории не обманывала?
Тот же Трамп весь красный от злости, от того, что россия постоянно его обманывала и водила за нос.
Неужели Зеленский опять заглянул в "глаза" путину?
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06.08.2025 21:58 Ответить
 
 