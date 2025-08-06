Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 6 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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И тут же россия запускает шахеды по Украине.
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А когда россия в своей истории не обманывала?
Тот же Трамп весь красный от злости, от того, что россия постоянно его обманывала и водила за нос.
Неужели Зеленский опять заглянул в "глаза" путину?