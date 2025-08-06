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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 6 серпня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено газову інфраструктуру

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Повітряні сили (2923) Шахед (1373) війна в Україні (5579)


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Летить відповідь путлєра
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06.08.2025 21:43 Відповісти
Прекрасний Віткоф провів прекрасні перемовини і досяг прекрасних результатів.
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06.08.2025 21:44 Відповісти
Домовились,війну треба закінчувати.Полетели!
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06.08.2025 21:49 Відповісти
Росія ... налаштована на припинення вогню. - Зеленський
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И тут же россия запускает шахеды по Украине.
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06.08.2025 21:55 Відповісти
Головне, щоб вона не обманула ані Україну, ані США, - Зеленський
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А когда россия в своей истории не обманывала?
Тот же Трамп весь красный от злости, от того, что россия постоянно его обманывала и водила за нос.
Неужели Зеленский опять заглянул в "глаза" путину?
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06.08.2025 21:58 Відповісти
 
 