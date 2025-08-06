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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне атаковали Сумщину: возникли пожары в дачном секторе

пожежа

Вечером среды, 6 августа, российские захватчики атаковали Сумскую громаду. Вследствие атаки возникли пожары в дачном секторе.

Об этом сообщил в телеграм начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 21:00 враг атаковал Сумскую громаду - есть попадания в Ковпаковском районе. Вследствие атаки возникли пожары в дачном секторе. На месте работают все необходимые экстренные службы", - сказано в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв и раненых.

Масштабы повреждений и тип оружия, которым враг нанес удар, устанавливаются.

Читайте также: Часть Сумской общины осталась без света в результате атаки РФ

Автор: 

обстрел (28913) пожар (6014) Сумская область (3548)


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Зе святкує річницю Курської операції в Сумах

тому цілий день було таке:
🤡Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду https://censor.net/ua/n3567386
🤡 і вручив нагороди воїнам 95-ї десантно-штурмової бригади https://censor.net/ua/p3567387
а ввечері
🐸 Близько 21:00 є влучання в Ковпаківському районі міста Сум https://censor.net/ua/n3567388
(Вечірній салют з РСЗВ)

А де парад?
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06.08.2025 22:51 Ответить
 
 