Россияне атаковали Сумщину: возникли пожары в дачном секторе

Вечером среды, 6 августа, российские захватчики атаковали Сумскую громаду. Вследствие атаки возникли пожары в дачном секторе.

Об этом сообщил в телеграм начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 21:00 враг атаковал Сумскую громаду - есть попадания в Ковпаковском районе. Вследствие атаки возникли пожары в дачном секторе. На месте работают все необходимые экстренные службы", - сказано в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв и раненых.

Масштабы повреждений и тип оружия, которым враг нанес удар, устанавливаются.

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