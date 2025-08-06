Росіяни атакували Сумщину: виникли пожежі в дачному секторі

Ввечері середи, 6 серпня, російські загарбники атакували Сумську громаду. Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі.

Про це повідомив у телеграм начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби", - сказано в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв та поранених.

Масштаби пошкоджень та тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюються.

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