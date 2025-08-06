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Росіяни атакували Сумщину: виникли пожежі в дачному секторі
Ввечері середи, 6 серпня, російські загарбники атакували Сумську громаду. Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі.
Про це повідомив у телеграм начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби", - сказано в повідомленні.
Попередньо, обійшлося без жертв та поранених.
Масштаби пошкоджень та тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюються.
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тому цілий день було таке:
🤡Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду https://censor.net/ua/n3567386
🤡 і вручив нагороди воїнам 95-ї десантно-штурмової бригади https://censor.net/ua/p3567387
а ввечері
🐸 Близько 21:00 є влучання в Ковпаківському районі міста Сум https://censor.net/ua/n3567388
(Вечірній салют з РСЗВ)
А де парад?