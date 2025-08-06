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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували Сумщину: виникли пожежі в дачному секторі

пожежа

Ввечері середи, 6 серпня, російські загарбники атакували Сумську громаду. Внаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі.

Про це повідомив у телеграм начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 21:00 ворог атакував Сумську громаду – є влучання в Ковпаківському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі в дачному секторі. На місці працюють всі необхідні екстрені служби", - сказано в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без жертв та поранених.

Масштаби пошкоджень та тип зброї, якою ворог завдав удару, встановлюються.

Читайте також: Частина Сумської громади залишилась без світла внаслідок атаки РФ

Автор: 

обстріл (30237) пожежа (4397) Сумська область (4108)


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Зе святкує річницю Курської операції в Сумах

тому цілий день було таке:
🤡Під час робочої поїздки на Сумщину президент Володимир Зеленський провів нараду https://censor.net/ua/n3567386
🤡 і вручив нагороди воїнам 95-ї десантно-штурмової бригади https://censor.net/ua/p3567387
а ввечері
🐸 Близько 21:00 є влучання в Ковпаківському районі міста Сум https://censor.net/ua/n3567388
(Вечірній салют з РСЗВ)

А де парад?
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06.08.2025 22:51 Відповісти
 
 